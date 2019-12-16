В Городском саду Краснодара снесут двухэтажный долгострой
В краснодарском парке «Городской сад» 16 декабря начали сносить окруженное забором недостроенное здание
Недостроенное здание, которое находится неподалеку от пруда, ближе к улице Суворова занимает площадь 1,4 тыс. кв. метров. Уже несколько лет оно огорожено забором и заброшено.
Ранее суд обязал собственника демонтировать долгострой, однако он этого не сделал. 16 декабря здание начали сносить по инициативе администрации Краснодара.
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в Городском саду уже снесли несколько подобных зданий.
«Это часть большой работы, которая проводится по всем паркам Краснодара для того, чтобы максимально очистить их от недостроенных, брошенных зданий, от самовольно возведенных строений, и сделать территории парков максимально комфортными для всех горожан», — пояснил он.
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Территорию, которая освободится после демонтажа недостроя, благоустроят и сделают частью парка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В конце 2019 года власти Краснодара продолжали вести борьбу с незаконными строениями. Например, в ноябре по решению суда начали сносить самострой на улице Бабушкина, 6. А в декабря собственник за свой счет начал демонтаж незаконного здания на улице 1-го Мая.
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