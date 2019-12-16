В Городском саду Краснодара снесут двухэтажный долгострой

Недостроенное здание, которое находится неподалеку от пруда, ближе к улице Суворова занимает площадь 1,4 тыс. кв. метров. Уже несколько лет оно огорожено забором и заброшено.

Ранее суд обязал собственника демонтировать долгострой, однако он этого не сделал. 16 декабря здание начали сносить по инициативе администрации Краснодара.