Мэр Краснодара поручил снести долгострой возле школы № 89 в ЮМР
Глава Краснодара Евгений Первышов 8 апреля рассказал, что власти определились с судьбой долгостроя рядом со школой № 89 в Юбилейном микрорайоне
Напомним, здание возле школ № 87 и 89 в Краснодаре начали возводить в 2002 году. Там планировалось сделать спорткомплекс, однако застройщик перепрофилировал объект площадью 3,4 тыс. кв. метров в многоквартирный дом. В 2008 году суд признал недострой незаконным и вернул его муниципалитету.
В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил достроить объект на условиях софинансирования. Спустя год проведенная экспертиза показала, что здание опасно и для его эсплуатации нужно снести или реконструировать четвертый и пятый этажи. Глава Краснодара предложил найти инвестора, который доделал бы спорткомплекс.
В июне 2020 года Первышов поручил провести техническое обследование здания, чтобы решить, какой соцобъект можно будет сделать на месте спорткомплекса.
О результатах экспертизы глава Краснодара рассказал 8 апреля 2021 года во время визита на стройплощадку нового корпуса школы № 87 в ЮМР. Мэр объявил, что долгострой демонтируют, а на его месте собираются построить спортобъект для учеников соседних школ.
«Сохранить и привести в порядок это здание не позволяет его состояние — об этом говорят результаты экспертизы», — объяснил Первышов.
Мэр поручил снести заброшенный спорткомплекс к 1 сентября 2021 года — до того, как в нескольких метрах от него откроется новый блок начальных классов школы № 87, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара планируют до конца 2021-го открыть новую школу в станице Старокорсунской, а в поселке Индустриальном учебное учреждение собирались начать возводить в первой половине этого года.