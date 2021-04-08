Мэр Краснодара поручил снести долгострой возле школы № 89 в ЮМР

Глава Краснодара Евгений Первышов 8 апреля рассказал, что власти определились с судьбой долгостроя рядом со школой № 89 в Юбилейном микрорайоне

Напомним, здание возле школ № 87 и 89 в Краснодаре начали возводить в 2002 году. Там планировалось сделать спорткомплекс, однако застройщик перепрофилировал объект площадью 3,4 тыс. кв. метров в многоквартирный дом. В 2008 году суд признал недострой незаконным и вернул его муниципалитету.

В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил достроить объект на условиях софинансирования. Спустя год проведенная экспертиза показала, что здание опасно и для его эсплуатации нужно снести или реконструировать четвертый и пятый этажи. Глава Краснодара предложил найти инвестора, который доделал бы спорткомплекс.

В июне 2020 года Первышов поручил провести техническое обследование здания, чтобы решить, какой соцобъект можно будет сделать на месте спорткомплекса.