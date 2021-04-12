Власти Краснодара пообещали обсудить проект реставрации кинотеатра «Болгария» с жителями, а пока на стене здания сделали граффити

Краснодарский край

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Власти Краснодара 12 апреля снова обсудили проект реконструкции кинотеатра «Болгария»

Напомним, широкоформатный кинотеатр «Космос» открыли в Краснодаре 7 июня 1967 года. Спустя два года болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара и кинотеатр переименовали в «Болгарию». С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор».

В 2017 году глава Краснодара Евгений Первышов предложил отдать кинотеатр клубу КВН, мотивируя это тем, что в краевом центре очень развито движение КВН и молодежи негде собираться. Идею так и не реализовали.

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Весной 2020 года стало известно, что помещение «Болгарии», которая находится в муниципальной собственности, «Монитор» арендовал за 31 тыс. рублей в месяц. В апреле власти города снова подняли вопрос об использовании здания кинотеатра, так как в конце года истекал срок его аренды.

Сейчас «Болгария» находится в ведение управления по делам молодежи. В помещении площадью 1 тыс. 350 кв. метров собираются сделать капремонт. В начале февраля власти Краснодара сообщили, что хотят создать в кинотеатре молодежный Центр событий.

На городской планерке 12 апреля Евгений Первышов снова вернулся к теме реконструкции кинотеатра.

«Мы его вернули в муниципальную собственность. Он весь разграбленный, можно сказать, нет живого места. Давайте сейчас решать вопросы по проектно-сметной документации, его реставрации, восстановительным работам. Он должен стать центром концентрации молодежи, центром притяжения», — заявил Первышов.

Вице-мэр города Антон Смертин ответил, что сейчас объект находится на консервации, а проект реконструкции уже готов. По его словам, здание кинотеатра хотят сделать арт-объектом и уже начали украшать граффити.

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос на фасаде кинотеатра «Болгария» нарисовали граффити «Крутимся в космосе своих мыслей». Открытие арта состоялось 11 апреля, сообщили в управлении молодежной политики Краснодара.

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Смертин пообещал, что в ближайшее время проект реставрации покажут краснодарцам. По словам чиновника, здание будет ярким и интересным, даже пока там будет идти проектирование. Для обсуждения проекта собираются проводить встречи с местными жителями и молодежью.

«Самое главное, чтобы это у нас не остановилось только на граффити», — подчеркнул Первышов.

Мэр поручил подключиться к проекту своего заместителя Лилиану Егорову, курирующую социальные вопросы. Он объяснил это тем, что власти хотят сделать из кинотеатра центральный объект для управления по делам молодежи.

Граффити Кино Краснодар Молодежная политика

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