У краснодарского кинотеатра «Болгария» установили 500-килограммовую скульптуру

В Краснодаре 31 марта установили новую скульптурную композицию «Кино»

Скульптуру разместили на площади перед кинотеатром «Болгария» по улице Ставропольской в рамках Всекубанского субботника. Мэр города Евгений Первышов поручил продумать и оформить территорию вокруг композиции.

Новая городская скульптура «Кино» изготовило ООО «Краснодар-горобустройство» за счет собственных средств. Это композиция из элементов, связанных со съемочным процессом, — ретрокинокамеры, режиссерского кресла, кинохлопушки и рупора. Они выполнены из бронзы и других металлов. Общий вес композиции — 512 кг.

Размещение скульптуры на площади перед «Болгарией» согласовали депутаты городской думы Краснодара на внеочередном 52-м заседании. Проект предварительно рассмотрели на городском Архитектурном совете и топонимической комиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.