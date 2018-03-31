У краснодарского кинотеатра «Болгария» установили 500-килограммовую скульптуру

Краснодарский край

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В Краснодаре 31 марта установили новую скульптурную композицию «Кино»

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Скульптуру разместили на площади перед кинотеатром «Болгария» по улице Ставропольской в рамках Всекубанского субботника. Мэр города Евгений Первышов поручил продумать и оформить территорию вокруг композиции.

Новая городская скульптура «Кино» изготовило ООО «Краснодар-горобустройство» за счет собственных средств. Это композиция из элементов, связанных со съемочным процессом, — ретрокинокамеры, режиссерского кресла, кинохлопушки и рупора. Они выполнены из бронзы и других металлов. Общий вес композиции — 512 кг.

Размещение скульптуры на площади перед «Болгарией» согласовали депутаты городской думы Краснодара на внеочередном 52-м заседании. Проект предварительно рассмотрели на городском Архитектурном совете и топонимической комиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар
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