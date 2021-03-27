В краснодарской «Типографии» появилось граффити художника Sad Face

Стрит-арт-художник Sad Face создал граффити во дворе краснодарского центра современного искусства «Типография»

Пермский уличный художник Алексей Илькаев, известный как Sad Face, прославился серией работ с черно-белыми грустными лицами. Илькаев является автором акции «Смерть не за горами» (он изменил в визитной карточке Перми — арт-объекте «Счастье не за горами» — слово «счастье» на «смерть») и соорганизатором галереи «Дом грузчика».

В 2019 года в галерее «Вершина культуры» на Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка Sad Face. На верхнюю площадку башни натянули полотно размером 80 кв. метров с изображением черно-белого лица. Позже Илькаев создал ленд-арт-объект на поле в Приморско-Ахтарском районе. По просьбе артиста трактористы проехали по полю так, что следы сложились в грустное лицо. Одна из работ Sad Face, посвященная погибшим от наводнения в Крымском районе, находилась в КЦСИ «Типография». В 2019 году центр переехал в новое место — на улицу Зиповскую, 5, корпус 33.

В конце марта 2021 года трагические лики появились на заборе нового центра «Типографии».

Участник арт-группировки ЗИП и один из основателей «Типографии» Степан Субботин рассказал Юга.ру, когда и почему появилось граффити Sad Face в первой «Типографии» и как пришла идея разместить работу художника в новом центре. По его словам, работа Sad Face появилась в «Типографии» в 2012 году, одновременно с открытием центра. Художник в то время приехал в Краснодар, и тогда же случилось наводнение в Крымске. Он впечатлился этой трагедией, и все граффити, оставленные им тогда по городу, были связаны с произошедшим. Тогда же он нарисовал грустные лики и в «Типографии». «Работа не посвящена напрямую Крымску, но отображала философию художника на тот момент», — отметил Субботин.

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Рисунок украшал центр более семи лет и был знаковым арт-объектом. Субботин рассказал, что после того, как «Типография» переехала на новое место, сооснователь центра и генеральный директор портала Юга.ру Евгений Руденко предложил сделать новое граффити Sad Face, чтобы «продолжить историю». Руденко связался с художником, и тот согласился.