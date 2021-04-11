На Кубани за неделю зарегистрировали 82 смерти от ковида

Напомним, с марта оперштаб Кубани перестал публиковать сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. При этом власти по несколько дней подряд сообщали об одинаковом количестве смертей: например, с 10 по 16 марта — по 13, с 17 по 20 марта — по 12.

На минувшей неделе, с 5 по 11 апреля, ежедневная статистика также была стабильная: случаи заражения колебались в пределах 103-109, летальные исходы — в пределах 11-12.

По данным оперштаба Кубани на 11 апреля, за прошлый день в регионе зафиксировали 105 носителей COVID-19 и 12 летальных исходов. Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах, больше всего — в Краснодаре (+29) и Сочи (+23). На третьем месте по суточному приросту — Лабинский район (+7).