На Кубани за неделю зарегистрировали 82 смерти от ковида

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 11 апреля число зараженных коронавирусом достигло 43 тыс. 550 человек

Напомним, с марта оперштаб Кубани перестал публиковать сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. При этом власти по несколько дней подряд сообщали об одинаковом количестве смертей: например, с 10 по 16 марта — по 13, с 17 по 20 марта — по 12.

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На минувшей неделе, с 5 по 11 апреля, ежедневная статистика также была стабильная: случаи заражения колебались в пределах 103-109, летальные исходы — в пределах 11-12.

По данным оперштаба Кубани на 11 апреля, за прошлый день в регионе зафиксировали 105 носителей COVID-19 и 12 летальных исходов. Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах, больше всего — в Краснодаре (+29) и Сочи (+23). На третьем месте по суточному приросту — Лабинский район (+7).

Всего за неделю с 5 по 11 апреля в крае ковид подтвердился у 742 человек. Официально зарегистрировано 82 смерти, вызванных коронавирусом.
Для сравнения, за предыдущую неделю положительные тесты получили 766 жителей Кубани, 81 пациент скончался, а еще неделей ранее заразились 823 человека и умерли 80 больных.

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С начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 43 тыс. 550 инфицированных, из них 2 тыс. 451 человека спасти не удалось. В оперштабе уточнили, что сейчас в больницах лечатсяс 1 тыс. 294 пациента, на дому — 1 тыс. 637 больной.

Как писали Юга.ру, 8 апреля губернатор Краснодарского края в очередной раз продлил режим повышенной готовности, на этот раз — сразу на три недели, до майских праздников.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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