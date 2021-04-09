Напомним, 4 апреля Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Этому предшествовало шесть поражений в восьми матчах и домашний разгром «быков» от «Ахмата» со счетом 0:5.

8 апреля на портале Sports.ru вышло первое интервью с Мурадом Мусаевым после его увольнения. Специалист рассказал журналисту Александру Дорскому, что было после матча с «Ахматом». В раздевалку пришел «абсолютно спокойный» президент клуба Сергей Галицкий, и тренер объявил, что ему пора уходить.

«После этого Сергей Николаевич позвал меня в ложу, где были другие руководители «Краснодара». Там Галицкий сказал, что неправильно принимать всю ответственность на себя, потому что клуб отвечает за комплектование состава, футболисты тоже в ответе за происходящее, а я должен работать дальше», — пересказал Мусаев.

На это он ответил владельцу клуба, что «Краснодар не имеет права проигрывать со счетом 1:6 и 0:5, после такого должен приходить другой человек.

Тренер признался, что этот разговор его поразил своей корректностью. Он добавил, что получил предложение остаться в клубе и рассмотреть несколько должностей.

«Это очередное доказательство, насколько Галицкий может быть спокойным даже в самые стрессовые моменты. Честно говоря, даже не мог подумать, что когда буду уходить, все будет так тепло и по-мужски», — поделился специалист.