Тепло и по-мужски. Мусаев рассказал, как Галицкий отреагировал на его отставку

Краснодарский край

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Портал Sports.ru 8 апреля опубликовал интервью с бывшим главным тренером футбольного клуба «Краснодар» Мурадом Мусаевым

Напомним, 4 апреля Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Этому предшествовало шесть поражений в восьми матчах и домашний разгром «быков» от «Ахмата» со счетом 0:5.

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8 апреля на портале Sports.ru вышло первое интервью с Мурадом Мусаевым после его увольнения. Специалист рассказал журналисту Александру Дорскому, что было после матча с «Ахматом». В раздевалку пришел «абсолютно спокойный» президент клуба Сергей Галицкий, и тренер объявил, что ему пора уходить.

«После этого Сергей Николаевич позвал меня в ложу, где были другие руководители «Краснодара». Там Галицкий сказал, что неправильно принимать всю ответственность на себя, потому что клуб отвечает за комплектование состава, футболисты тоже в ответе за происходящее, а я должен работать дальше», — пересказал Мусаев.

На это он ответил владельцу клуба, что «Краснодар не имеет права проигрывать со счетом 1:6 и 0:5, после такого должен приходить другой человек.

Тренер признался, что этот разговор его поразил своей корректностью. Он добавил, что получил предложение остаться в клубе и рассмотреть несколько должностей.

«Это очередное доказательство, насколько Галицкий может быть спокойным даже в самые стрессовые моменты. Честно говоря, даже не мог подумать, что когда буду уходить, все будет так тепло и по-мужски», — поделился специалист.

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«Если после поражений я бы ходил в рестораны, а утром приходил с перегаром на тренировку, можно было бы сказать, что я сдался, — сказал Мусаев. — Я мог бы скрыться за спиной Галицкого, сохранить статус, отличную зарплату, досидеть до лета, а дальше заниматься строительством новой команды. Но я должен быть честен».

Ранее Юга.ру писали, что в прошлых интервью Мурад Мусаев рассказывал, что может разозлить Галицкого, и называл его чемпионом мира в споре. А бывший игрок черно-зеленых делился воспоминаниями о том, что основатель клуба активно участвовал в тренировочном процессе команды и не выпускал футболистов с базы, пока они не пройдут восстановление.

Игорь Шалимов Мурад Мусаев Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

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