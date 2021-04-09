Тепло и по-мужски. Мусаев рассказал, как Галицкий отреагировал на его отставку
Портал Sports.ru 8 апреля опубликовал интервью с бывшим главным тренером футбольного клуба «Краснодар» Мурадом Мусаевым
Напомним, 4 апреля Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Этому предшествовало шесть поражений в восьми матчах и домашний разгром «быков» от «Ахмата» со счетом 0:5.
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8 апреля на портале Sports.ru вышло первое интервью с Мурадом Мусаевым после его увольнения. Специалист рассказал журналисту Александру Дорскому, что было после матча с «Ахматом». В раздевалку пришел «абсолютно спокойный» президент клуба Сергей Галицкий, и тренер объявил, что ему пора уходить.
«После этого Сергей Николаевич позвал меня в ложу, где были другие руководители «Краснодара». Там Галицкий сказал, что неправильно принимать всю ответственность на себя, потому что клуб отвечает за комплектование состава, футболисты тоже в ответе за происходящее, а я должен работать дальше», — пересказал Мусаев.
На это он ответил владельцу клуба, что «Краснодар не имеет права проигрывать со счетом 1:6 и 0:5, после такого должен приходить другой человек.
Тренер признался, что этот разговор его поразил своей корректностью. Он добавил, что получил предложение остаться в клубе и рассмотреть несколько должностей.
«Это очередное доказательство, насколько Галицкий может быть спокойным даже в самые стрессовые моменты. Честно говоря, даже не мог подумать, что когда буду уходить, все будет так тепло и по-мужски», — поделился специалист.
Журналист попросил экс-наставника «быков» прокомментировать слова Игоря Шалимова [главный тренер «Краснодара» в 2016-2018 годы] о том, что тот сдался.
«Если после поражений я бы ходил в рестораны, а утром приходил с перегаром на тренировку, можно было бы сказать, что я сдался, — сказал Мусаев. — Я мог бы скрыться за спиной Галицкого, сохранить статус, отличную зарплату, досидеть до лета, а дальше заниматься строительством новой команды. Но я должен быть честен».
Ранее Юга.ру писали, что в прошлых интервью Мурад Мусаев рассказывал, что может разозлить Галицкого, и называл его чемпионом мира в споре. А бывший игрок черно-зеленых делился воспоминаниями о том, что основатель клуба активно участвовал в тренировочном процессе команды и не выпускал футболистов с базы, пока они не пройдут восстановление.