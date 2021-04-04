Футбольный клуб «Краснодар» уволил главного тренера

«Спорт-экспресс» сообщает о том, что заявление Мурада Мусаева об увольнении с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар» удовлетворено.

Специалист принял решение уволиться после субботнего матча, по итогам которого «Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. ФК «Краснодар» до этого никогда в своей истории не пропускал более четырех мячей ни на своей родной арене, ни на стадионе «Кубань», который числился для быков в качестве домашнего ранее.

Мурад Мусаев возвглавил «Краснодар» в 2018-м. За это время команда дважды стала бронзовым призером чемпионата России, а также впервые в своей истории пробилась в основной этап Лиги Чемпионов УЕФА. Однако свежие результаты команды крайне неутешительны: в 2021 году «черно-зеленые» проиграли в шести из восьми проведенных матчей, пропустив при этом 20 мячей.

В начале марта гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг заявлял, что «Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой». Но 3 апреля просьбу тренера все же было решено удовлетворить. На данный момент наиболее вероятным преемником Мусаева «Спорт-Экспресс» называет Виктора Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА и «Кубани».