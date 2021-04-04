Футбольный клуб «Краснодар» уволил главного тренера

Краснодарский край

Распечатать

Домашнее поражение со счетом 0:5 стало последней каплей

«Спорт-экспресс» сообщает о том, что заявление Мурада Мусаева об увольнении с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар» удовлетворено.

Специалист принял решение уволиться после субботнего матча, по итогам которого «Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. ФК «Краснодар» до этого никогда в своей истории не пропускал более четырех мячей ни на своей родной арене, ни на стадионе «Кубань», который числился для быков в качестве домашнего ранее.

Мурад Мусаев возвглавил «Краснодар» в 2018-м. За это время команда дважды стала бронзовым призером чемпионата России, а также впервые в своей истории пробилась в основной этап Лиги Чемпионов УЕФА. Однако свежие результаты команды крайне неутешительны: в 2021 году «черно-зеленые» проиграли в шести из восьми проведенных матчей, пропустив при этом 20 мячей.

В начале марта гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг заявлял, что «Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой». Но 3 апреля просьбу тренера все же было решено удовлетворить. На данный момент наиболее вероятным преемником Мусаева «Спорт-Экспресс» называет Виктора Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА и «Кубани».

Мурад Мусаев Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

Новости

Футбольный клуб «Краснодар» уволил главного тренера
В парке «Краснодар» сняли защитный экран с цветущей лианы
В Ейском районе возбуждено уголовное дело против полицейского начальника
Сегодня ночью в Краснодаре перекроют движение по улицам Солнечной и Московской
Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
На месте снесенных «скобяных рядов» в Краснодаре хотят построить «современный» ТЦ

Лента новостей

Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
2 апреля, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
31 марта, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?

Реклама на портале