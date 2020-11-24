В станице под Краснодаром планируют построить новую школу к концу 2021 года

Мэр Краснодара 24 ноября проверил, как идет строительство нового корпуса школы в станице Старокорсунской, и посадил там березы

Новый корпус для младшеклассников в станице Старокорсунской возводит компания-подрядчик УК «Арти-Строй». Завершить строительство планируется до конца 2021 года. Сейчас рабочие подготавливают котлован будущего здания.

«По сути, это будет полноценная школа со своей столовой, спортивным и актовым залами. Это снимет нагрузку с основного корпуса школы, которой, кстати, в прошлом году исполнилось 114 лет. Полностью возведение корпуса для начальных классов завершат до конца 2021 года. Подрядчик здесь новый, поэтому строительство буду держать на личном контроле. Срыва сроков быть не должно», — написал Первышов в своем телеграм-канале .

Новый корпус площадью 1 тыс. 766 кв. метров будет трехэтажным.

На первом этаже будет вестибюль и гардеробная, кабинет замдиректора по воспитательной работе, пищеблок и столовая на 135 мест, а также блок медицинских помещений.

На втором этаже построят спортзал с раздевалками, уборными, душевыми, тренерской и снарядной. Также там будет актовый зал на 130 мест с инвентарной и костюмерной, зона рекреации, учительская, методкабинет, санузлы, умывальные, учебные кабинеты для учеников 1-3 классов, при чем зона для первоклашек будет обособлена.

На третьем этаже разместят учебные кабинеты иностранного языка, музыки, информатики и ИТК, а также кабинеты для 3-4 классов и библиотеку.

На пришкольной территории оборудуют спортивные площадки.