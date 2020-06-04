Власти Краснодара хотят что-нибудь сделать на месте недостроя возле школы № 89 в ЮМР

Строительство спорткомплекса при школе № 89 на улице имени 70-летия Октября заморозили в 2002 году. Подрядчик незаконно приватизировал и перепрофилировал объект и начал строитт многоквартирный жилой дом. В результате судебных разбирательств здание площадью 3,4 тыс. кв. метров признали незаконными и в 2008 году вернули в муниципальную собственность.

Еще в 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил достроить здание на условиях софинансирования. Тогда сообщалось, что новый проект готовится.

В апреле 2018-го глава Краснодара Евгений Первышов рассказывал, что выполнена экспертиза пятиэтажного недостроенного здания. Специалисты указывали, что необходимо демонтировать или провести реконструкцию четвертого и пятого этажей, потому что сама конструкция ненадежна и несет угрозу для дальнейшей эксплуатации. Тогда мэр говорил, что, возможно, есть смысл выставить здание на торги для частных инвестиций с сохранением назначения объекта.

«Пока будем искать деньги на достройку, здание окончательно обветшает, оно не законсервировано, подвержено погодному воздействию, эрозии, и мы можем его вообще потерять», — говорил Первышов.