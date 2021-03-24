В Краснодаре открылась выставка «Авангард и русский космизм», посвященная дню рождения Кандинского

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Авангард и русский космизм»

Фондовая экспозиция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и 155-летию со дня рождения Василия Кандинского. Представлены произведения Павла Филонова, Василия Чекрыгина, Михаила Ларионова, Александра Родченко, Николая Рериха, Ольги Розановой Микалоюса Чюрлениса и других художников, а также одного из основоположников беспредметной живописи — Кандинского.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть супрематические полотна Казимира Малевича, Давида Штенберга, Ивана Гавриса, Ивана Клюна, Льва Юдина, Владимира Кринского.

Выставка «Авангард и русский космизм» будет работать до 18 апреля. Стоимость билетов — от 30 до 150 рублей. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств работает экспозиция «Неизвестный Ван Гог». Там представлена коллекция из более чем 80 репродукций картин нидерландского постимпрессиониста, выполненных в технике жикле. 

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Музеи

Новости

Прокуратура вернула в СК дело о вымогательстве, по которому обвиняют бывшую жену Цеповяза
В Краснодаре открылась выставка «Авангард и русский космизм», посвященная дню рождения Кандинского
Из Москвы через Сочи в Грозный. РЖД запустят тур «Жемчужина морей»
В Адыгее в 2020 году завели шесть дел на поставщиков молочной продукции в школы
Краснодарец убил соседа за отказ убираться на кухне
В краснодарском частном музыкальном театре представят мюзикл «Обратная сторона мечты»

Лента новостей

Пицца, пальмы и кино
Сегодня, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
Сегодня, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив
Власти Краснодара представили два эскиза пешеходной зоны на улице Чапаева
22 марта, 18:33
Власти Краснодара представили два эскиза пешеходной зоны на улице Чапаева

Реклама на портале