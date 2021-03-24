В Краснодаре открылась выставка «Авангард и русский космизм», посвященная дню рождения Кандинского
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Авангард и русский космизм»
Фондовая экспозиция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и 155-летию со дня рождения Василия Кандинского. Представлены произведения Павла Филонова, Василия Чекрыгина, Михаила Ларионова, Александра Родченко, Николая Рериха, Ольги Розановой Микалоюса Чюрлениса и других художников, а также одного из основоположников беспредметной живописи — Кандинского.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть супрематические полотна Казимира Малевича, Давида Штенберга, Ивана Гавриса, Ивана Клюна, Льва Юдина, Владимира Кринского.
Выставка «Авангард и русский космизм» будет работать до 18 апреля. Стоимость билетов — от 30 до 150 рублей. Возрастное ограничение — 12+.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств работает экспозиция «Неизвестный Ван Гог». Там представлена коллекция из более чем 80 репродукций картин нидерландского постимпрессиониста, выполненных в технике жикле.