В Краснодаре открылась выставка «Авангард и русский космизм», посвященная дню рождения Кандинского

Фондовая экспозиция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и 155-летию со дня рождения Василия Кандинского. Представлены произведения Павла Филонова, Василия Чекрыгина, Михаила Ларионова, Александра Родченко, Николая Рериха, Ольги Розановой Микалоюса Чюрлениса и других художников, а также одного из основоположников беспредметной живописи — Кандинского.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть супрематические полотна Казимира Малевича, Давида Штенберга, Ивана Гавриса, Ивана Клюна, Льва Юдина, Владимира Кринского.

Выставка «Авангард и русский космизм» будет работать до 18 апреля. Стоимость билетов — от 30 до 150 рублей. Возрастное ограничение — 12+.