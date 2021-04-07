Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина и при чем здесь Краснодар

Краснодарский краевой художественный музей им. Коваленко впервые после долгого перерыва выставил главные сокровища своих запасников. О том, почему любому считающему себя культурным горожанину следует посетить выставку «Авангард и русский космизм», журналисту Юга.ру рассказала кураторка выставки Катерина Данильян.

Почему эти странные картины — ценность всемирного масштаба? — Русский авангард — уникальное явление в истории мирового искусства. Наше собрание позволяет познакомиться с основными периодами развития русского авангарда: от художественной группы «Бубновый валет» до конструктивизма Родченко. Визитная карточка музея — это, конечно, работы Малевича и Кандинского, давшие начало интернациональному абстрактному искусству. «Супрематизм» Малевича — это работа, которая дала название целому художественному направлению. «Беспредметное» (1910) — одна из первых абстрактных работ Кандинского.

Почти сто лет назад сразу 11 картин из коллекции краснодарского музея входили в экспозицию легендарной «Первой русской художественной выставки» в Берлине в 1922 году. Именно тогда мир впервые увидел новое советское искусство. Наши экспонаты, вообще, часто путешествуют: например, в 2001-м «Супрематизм» Малевича выставлялся в Аргентине. Годом ранее вся наша авангардная коллекция демонстрировалась в Третьяковке. В последний раз наиболее яркие работы выезжали в 2017 году. И до 18 апреля все эти богатства — живопись, графику, книги из фонда редкой книги — можно увидеть в Краснодаре. Притом самый дорогой билет стоит всего 150 рублей.

Откуда в Краснодаре шикарная коллекция авангарда? — В 1920-е годы большевики стремились развивать музейное дело в регионах и активно раздавали в провинцию резервные фонды крупных музеев Москвы и Ленинграда. Но при этом получить что-то по-настоящему качественное и значимое все равно было непросто. К счастью, нашим музеем в то время заведовал уникальный человек — Ромуальд Казимирович Войцик, профессор филологии с образованием МГУ, деятель с огромным количеством связей в обеих столицах. Он обожал искусство «левых течений» — так в ту пору называли авангард, — очень тщательно отбирал работы и за несколько лет сформировал коллекцию, которая практически исчерпывающе позволяет проследить развитие этого художественного направления.

До начала 1930-х, когда окончательно утвердился соцреализм, Краснодар вполне можно было назвать одним из главных бастионов русского художественного авангарда за пределами Москвы и Ленинграда. Войцик регулярно проводил лекции по новому искусству, а в 1928-м у нас состоялась уникальная посмертная выставка Любови Поповой — одной из самых удивительных художниц-авангардисток, последовательной ученицы Малевича. Отдельное чудо — это история о том, как краснодарская коллекция авангарда пережила оккупацию. Когда стало очевидно, что город вот-вот будет захвачен немцами, фонды музея начали вывозить. В первую очередь эвакуировали западноевропейскую живопись, богатую коллекцию русского искусства. А авангард не успели и просто сложили на чердаке. Просто повезло, что на картины не обратили внимания и не уничтожили — ведь нацисты считали подобное искусство дегенеративным.

На кого обратить внимание, помимо Малевича с Кандинским? — Картиной, которая на этой выставке по значимости может сравниться с «Супрематизмом» и «Беспредметным», я бы назвала «Живописную архитектонику» Поповой. Кроме того, наверняка многим знакомы такие имена, как Николай Рерих, Александр Родченко, Павел Филонов, — их работы тоже представлены в экспозиции. При этом есть и авторы, чьи фамилии не на слуху, но это вовсе не означает, что они чем-то хуже — просто они меньше изучены. Например, у нас есть несколько работ великолепного визионера Ивана Удода, очень интересная живопись Марии Эндер — пульсирующие биоморфные абстракции, сильно отличающиеся от геометричных работ с четкими линиями, которые в ту пору рисовала большая часть авангардистов-беспредметников. Я общалась с сотрудниками Русского музея, где хранится еще несколько работ Эндер, и там мне сказали, что, к сожалению, сами о ней немногое знают. Хотя картины очень яркие и необычные — что-то подобное в Европе начали создавать уже в послевоенную эпоху, например, в схожем ключе работал Эрнст Вильгельм Най.

Но при чем здесь космос? — Выставка получила название «Авангард и русский космизм», потому что мы решили приурочить ее сразу к двум юбилеям: 155-летию Кандинского и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Эта связь на первый взгляд не очевидна, но если узнать, чем большинство художников руководствовались в своем творчестве, то все встает на свои места.

Например, у нас представлена работа Михаила Ларионова, которую он создал за три года до того, как придумал свой знаменитый «лучизм». Название этого художественного направления напрямую перекликается с идеями отца русской теоретической космонавтики Константина Циолковского о «лучистом человеке» будущего. Свои теории Циолковский плотно связывал с эзотерикой Елены Блаватской, он даже являлся членом Теософского общества.