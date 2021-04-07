Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина и при чем здесь Краснодар
Краснодарский краевой художественный музей им. Коваленко впервые после долгого перерыва выставил главные сокровища своих запасников.
О том, почему любому считающему себя культурным горожанину следует посетить выставку «Авангард и русский космизм», журналисту Юга.ру рассказала кураторка выставки Катерина Данильян.
Почему эти странные картины — ценность всемирного масштаба?
— Русский авангард — уникальное явление в истории мирового искусства. Наше собрание позволяет познакомиться с основными периодами развития русского авангарда: от художественной группы «Бубновый валет» до конструктивизма Родченко.
Визитная карточка музея — это, конечно, работы Малевича и Кандинского, давшие начало интернациональному абстрактному искусству. «Супрематизм» Малевича — это работа, которая дала название целому художественному направлению. «Беспредметное» (1910) — одна из первых абстрактных работ Кандинского.
Почти сто лет назад сразу 11 картин из коллекции краснодарского музея входили в экспозицию легендарной «Первой русской художественной выставки» в Берлине в 1922 году. Именно тогда мир впервые увидел новое советское искусство. Наши экспонаты, вообще, часто путешествуют: например, в 2001-м «Супрематизм» Малевича выставлялся в Аргентине. Годом ранее вся наша авангардная коллекция демонстрировалась в Третьяковке. В последний раз наиболее яркие работы выезжали в 2017 году.
И до 18 апреля все эти богатства — живопись, графику, книги из фонда редкой книги — можно увидеть в Краснодаре. Притом самый дорогой билет стоит всего 150 рублей.
Откуда в Краснодаре шикарная коллекция авангарда?
— В 1920-е годы большевики стремились развивать музейное дело в регионах и активно раздавали в провинцию резервные фонды крупных музеев Москвы и Ленинграда. Но при этом получить что-то по-настоящему качественное и значимое все равно было непросто. К счастью, нашим музеем в то время заведовал уникальный человек — Ромуальд Казимирович Войцик, профессор филологии с образованием МГУ, деятель с огромным количеством связей в обеих столицах. Он обожал искусство «левых течений» — так в ту пору называли авангард, — очень тщательно отбирал работы и за несколько лет сформировал коллекцию, которая практически исчерпывающе позволяет проследить развитие этого художественного направления.
До начала 1930-х, когда окончательно утвердился соцреализм, Краснодар вполне можно было назвать одним из главных бастионов русского художественного авангарда за пределами Москвы и Ленинграда. Войцик регулярно проводил лекции по новому искусству, а в 1928-м у нас состоялась уникальная посмертная выставка Любови Поповой — одной из самых удивительных художниц-авангардисток, последовательной ученицы Малевича.
Отдельное чудо — это история о том, как краснодарская коллекция авангарда пережила оккупацию. Когда стало очевидно, что город вот-вот будет захвачен немцами, фонды музея начали вывозить. В первую очередь эвакуировали западноевропейскую живопись, богатую коллекцию русского искусства. А авангард не успели и просто сложили на чердаке. Просто повезло, что на картины не обратили внимания и не уничтожили — ведь нацисты считали подобное искусство дегенеративным.
На кого обратить внимание, помимо Малевича с Кандинским?
— Картиной, которая на этой выставке по значимости может сравниться с «Супрематизмом» и «Беспредметным», я бы назвала «Живописную архитектонику» Поповой.
Кроме того, наверняка многим знакомы такие имена, как Николай Рерих, Александр Родченко, Павел Филонов, — их работы тоже представлены в экспозиции. При этом есть и авторы, чьи фамилии не на слуху, но это вовсе не означает, что они чем-то хуже — просто они меньше изучены. Например, у нас есть несколько работ великолепного визионера Ивана Удода, очень интересная живопись Марии Эндер — пульсирующие биоморфные абстракции, сильно отличающиеся от геометричных работ с четкими линиями, которые в ту пору рисовала большая часть авангардистов-беспредметников. Я общалась с сотрудниками Русского музея, где хранится еще несколько работ Эндер, и там мне сказали, что, к сожалению, сами о ней немногое знают. Хотя картины очень яркие и необычные — что-то подобное в Европе начали создавать уже в послевоенную эпоху, например, в схожем ключе работал Эрнст Вильгельм Най.
Но при чем здесь космос?
— Выставка получила название «Авангард и русский космизм», потому что мы решили приурочить ее сразу к двум юбилеям: 155-летию Кандинского и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Эта связь на первый взгляд не очевидна, но если узнать, чем большинство художников руководствовались в своем творчестве, то все встает на свои места.
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Например, у нас представлена работа Михаила Ларионова, которую он создал за три года до того, как придумал свой знаменитый «лучизм». Название этого художественного направления напрямую перекликается с идеями отца русской теоретической космонавтики Константина Циолковского о «лучистом человеке» будущего. Свои теории Циолковский плотно связывал с эзотерикой Елены Блаватской, он даже являлся членом Теософского общества.
Блаватской вдохновлялся Кандинский, еще одним философом-космистом Николаем Фёдоровым — Василий Чекрыгин. Да и в целом беспредметное искусство значительно способствовало развитию космических идей. Например, Малевич поначалу хотел назвать придуманное им художественное направление «супранатурализмом» — фёдоровским термином. Более того, в начале 20-х годов Малевич вместе с Элем Лисицким и Лазарем Хидекелем создавал супрематические архитектурные модели, которые они осмысляли как космические жилища. Создавая эти «архитектоны», Малевич верил, что его модели послужат основой для космической индустрии.
Все эти вещи могут быть не очевидны, даже несмотря на то, что многим экспонатам выставки сопутствует подробное описание. Поэтому с экскурсоводом можно понять гораздо больше. При этом есть вариант не доплачивать за экскурсовода — для этого нужно прийти на выставку в любой из четвергов в 19:00. В эти дни я сама веду кураторские экскурсии по выставке. К сожалению, из-за одной из работ Ларионова нам пришлось установить возрастной ценз «12+», но всех, кто старше, я жду как по четвергам на своих экскурсиях, так и на этой выставке в целом.