В Краснодаре откроется бесплатная выставка о пандемии «Другие берега»

В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» 3 апреля откроется художественная выставка «Другие берега»

Проект посвящен 2020-2021 годам. В фокусе внимания авторов — неосуществленные мечты о дальних поездках, перелетах, прогулкам по местам, которые стали недосягаемыми.

В экспозиции представлены скульптура, фотография, живопись, графика, инсталляция. Среди авторов — Лариса Блохина, Татьяна Зубкова, Алексей Коноплев, Дмитрий Кочанович, Андрей Лахно, Валерия Пчелина, Сергей Сапожников, Надежда Устрицкая. Посетители смогут не только ознакомиться с работами, но и купить любой экспонат. Кроме того, в рамках выставки пройдут встречи с авторами, которые расскажут о своем творчестве.

Начало вернисажа — 3 апреля в 18:00. Выставка будет работать ежедневно до 3 июня с 10:00 до 2:00. Вход бесплатный. Арт-пространство «Сити-холл» находится на третьем этаже ТРК «Сити центр» на улице Индустриальной, 2.

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