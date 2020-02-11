В Адыгее хотят создать студенческий микроспутник дистанционного зондирования Земли

Адыгея

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В Адыгее в феврале начнут создавать первый студенческий микроспутник дистанционного зондирования Земли «Прогноз»

Микроспутник предназначается для мониторинга и прогнозирования землетрясений. Научную работу проведут с участием молодых ученых Адыгеи при сотрудничестве с Международной ассоциацией участников космической деятельности (МАКД), сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.

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Там уточнили, что 10 февраля для этого подписали меморандум о взаимодействии между министерством образования и науки Адыгеи, МАКД и Адыгейским государственным университетом.

По словам президента МАКД Виктора Кривопускова, Адыгея стала первым регионом, в котором реализуется подобный проект. Работы по его созданию проведут на базе центра космических услуг при НИИ Комплексных проблем АГУ и лаборатории астрофизики Образовательного центра «Полярис-Адыгея». Руководитель центра Татьяна Варшанина рассказала порталу Юга.ру, что аналогов подобного исследования нет. После запуска спутника проект может быть востребован во всем мире.

Напомним, в 2010 году в республики открыли центр космических услуг, созданный на базе Гис-центра АГУ. Он обладает всем необходимым для сотрудничества техническим, информационным и интеллектуальным потенциалом.

Космос Наука

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