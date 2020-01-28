В Адыгее открыли детский технопарк «Кванториум»
В Майкопе 28 января открыли технопарк «Кванториум» — площадку для интеллектуального развития и досуга детей и подростков
В технопарке школьники будут изучать основы аэродинамики, радиоэлектроники, схемотехники, программирования, конструирования, биологии и генетики, будут создавать виртуальные туры и учиться работать с беспилотными летательными аппаратами.
«Сегодня создаем все необходимые условия, реализуя масштабные задачи в рамках нацпроекта «Образование». Возможности самореализации нашей молодежи предоставляет "Кванториум". Сюда может прийти любой желающий. Для многих это будут первые и важные шаги в будущей профессии», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии технопарка.
Стать участником проекта можно через портал «Навигатор дополнительного образования» или записавшись на ресепшене, пояснили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи.
Сейчас в «Кванториуме» занимается 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Им доступны шесть направлений деятельности: «Промробоквантум», «Биоквантум», «Геоквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум», и «Хайтек».
«Кванториум» поделен на восемь основных учебных зон: лекторий, шахматная гостиная, зона проектной деятельности, коворкинг, зона отдыха, ресепшен, интерактивный музей науки и медиатека.
Детский технопарк создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для реализации научно-технического потенциала детей в республике. На эти цели направили 73 млн рублей из федерального бюджета и 65 млн рублей из бюджета Адыгеи.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.