В Адыгее открыли детский технопарк «Кванториум»

В Майкопе 28 января открыли технопарк «Кванториум» — площадку для интеллектуального развития и досуга детей и подростков

«Сегодня создаем все необходимые условия, реализуя масштабные задачи в рамках нацпроекта «Образование». Возможности самореализации нашей молодежи предоставляет "Кванториум". Сюда может прийти любой желающий. Для многих это будут первые и важные шаги в будущей профессии», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии технопарка.

В технопарке школьники будут изучать основы аэродинамики, радиоэлектроники, схемотехники, программирования, конструирования, биологии и генетики, будут создавать виртуальные туры и учиться работать с беспилотными летательными аппаратами.

Стать участником проекта можно через портал «Навигатор дополнительного образования» или записавшись на ресепшене, пояснили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи.

Сейчас в «Кванториуме» занимается 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Им доступны шесть направлений деятельности: «Промробоквантум», «Биоквантум», «Геоквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум», и «Хайтек».

«Кванториум» поделен на восемь основных учебных зон: лекторий, шахматная гостиная, зона проектной деятельности, коворкинг, зона отдыха, ресепшен, интерактивный музей науки и медиатека.

Детский технопарк создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для реализации научно-технического потенциала детей в республике. На эти цели направили 73 млн рублей из федерального бюджета и 65 млн рублей из бюджета Адыгеи.