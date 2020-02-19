В Адыгее одаренные школьники изобрели пленку для борьбы с микробами

Группа школьников из Адыгеи разрабатывает состав медицинской пленки, которая будет задерживать распространение микробов

По ее словам, ученые вуза, в состав которого входит медицинский институт, уже более 20 лет работают над изобретением медицинской пленки. За это время удалось создать уникальную пленку и получить на открытие патент.

Группа школьников работает под руководством преподавателей Майкопского государственного технологического университета (МГТУ), рассказала порталу Юга.ру участница зимней проектной школы лаборатории «Полярис — Адыгея» по направлению «биотехнологии» Мария Мариенко.

«Изобретение имеет практическое назначение. Пленка уже успешно используется в области кардиологии врачами Адыгейской республиканской больницы. На этом ученые не останавливаются и вместе с одаренными школьниками изобретают новый состав пленки для других областей медицины», — добавила Мариенко.

Кроме того, новую пленку, которая останавливает распространение микробов, можно использовать для заживления ран.

«Уже есть первые результаты. Опыты показали: где есть пленка, останавливается рост микробов», — заключила Мариенко.