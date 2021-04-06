Жителям Крымского района из-за ремонта отключат воду

Краснодарский край

Распечатать

В Крымском районе 8 апреля ограничат подачу воды в восьми населенных пунктах

6 апреля глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем инстаграме, что на магистральном водоводе «Кубаньводкомплекс» проведут аварийно-восстановительные работы. Из-за этого абонентам ООО «Водоканал Крымск» полностью отключат воду.

Отключение коснется жителей следующих населенных пунктов:

  • Крымск;⠀
  • станица Троицкая;
  • хутор Новотроицкий;
  • хутор Черноморский;
  • село Молдаванское;
  • поселок Саук-Дере;
  • станица Нижнебаканская;⠀
  • станица Неберджаевская.

Ремонт запланирован на 8 апреля, они продлятся с 10:00 до 14:00. Водоснабжение обещают восстановить в течение шести часов после завершения работ.

Читайте также:

Отметим, что в Крымском районе не первый год длятся проблемы с водоснабжением. В 2019 году власти Кубани решили построить новую нитку Троицкого группового водовода — так как старые сети практически полностью изношены, а латание старых дыр принципиально не решало вопрос.

К 2023 году собираются соорудить более 50 км нового водовода, при этом участок протяженностью 18 км построили в 2019 году, а в мае 2020 года его ввели в эксплуатацию

В марте 2021-го власти завершили второй этап реконструкции ТГВ, а через несколько дней жителям Новороссийска отключили воду из-за аварии на сетях водоснабжения.

Аварии Водоснабжение ЖКХ Крымский район

Новости

Жителям Крымского района из-за ремонта отключат воду
Власти Адыгеи пообещали не строить курорт на плато Лагонаки в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Жители Комсомольского микрорайона Краснодара попросили сохранить в Народном парке деревья и класть меньше плитки
ФК «Краснодар» возглавил экс-тренер «Кубани» и ЦСКА
На Кубани будут судить участника перестрелки в станице Казанской. Тогда из автомата расстреляли трех человек и пятерых ранили
В Сочи разбился Lamborghini стоимостью около 20 млн рублей

Лента новостей

«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Сегодня, 08:01
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Константин Трудик объясняет, почему все останутся в выигрыше, если сделать исторические кварталы пешеходными
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
2 апреля, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС

Реклама на портале