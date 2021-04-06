Жителям Крымского района из-за ремонта отключат воду

Ремонт запланирован на 8 апреля, они продлятся с 10:00 до 14:00. Водоснабжение обещают восстановить в течение шести часов после завершения работ.

6 апреля глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем инстаграме , что на магистральном водоводе «Кубаньводкомплекс» проведут аварийно-восстановительные работы. Из-за этого абонентам ООО «Водоканал Крымск» полностью отключат воду.

Отметим, что в Крымском районе не первый год длятся проблемы с водоснабжением. В 2019 году власти Кубани решили построить новую нитку Троицкого группового водовода — так как старые сети практически полностью изношены, а латание старых дыр принципиально не решало вопрос.

К 2023 году собираются соорудить более 50 км нового водовода, при этом участок протяженностью 18 км построили в 2019 году, а в мае 2020 года его ввели в эксплуатацию.

В марте 2021-го власти завершили второй этап реконструкции ТГВ, а через несколько дней жителям Новороссийска отключили воду из-за аварии на сетях водоснабжения.

⠀