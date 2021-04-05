На Кубани будут судить участника рейдерского захвата консервного завода

Краснодарский край

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В прокуратуре 5 апреля сообщили, что в Славянске-на-Кубани пойдет под суд стрелок, который участвовал в вооруженном захвате завода «Кубанские деликатесы»

Напомним, в октябре 2019 года восемь человек с огнестрельным оружием попытались захватить консервный завод. Они расстреляли трех охранников и сначала хотели взять сотрудников предприятия в заложники, но позже передумали и забаррикадировались в здании. В тот же день МВД заявило, что установило личности всех нападавших.

Полиция назвала рейдерский захват спором двух хозяйствующих субъектов, а глава Славянского района Роман Синяговский пояснил, что завод делили между собой два учредителя. Один из них поставил своих охранников, а второй попытался поставить на охрану завода сотрудников ЧОПа.

5 апреля в прокуратуре Кубани заявили, что предъявили обвинение в рейдерском захвате 57-летнему жителю Волгоградской области, который угрожал охраннику ООО «Кубанские деликатесы» и требовал покинуть КПП.

Обвиняемого заключили под стражу, потому что он находился в розыске и нарушил подписку о невыезде. Он не признал свою вину, уточнили в пресс-службе прокуратуре Краснодарского края.

Уголовное дело передали в Славянский городской суд. В случае доказательства вины мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Юра.ру писали о подобном случае в 2014 году. Тогда полицейским удалось предотвратить рейдерский захват на предприятии в Азове. В том же году в Белореченском районе мужчину приговорили к штрафу в 80 тыс. рублей за захват управления организацией.

Бизнес-сообщество Оружие Полиция Прокуратура Славянский район

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На Кубани будут судить участника рейдерского захвата консервного завода
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