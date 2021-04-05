На Кубани будут судить участника рейдерского захвата консервного завода

В прокуратуре 5 апреля сообщили, что в Славянске-на-Кубани пойдет под суд стрелок, который участвовал в вооруженном захвате завода «Кубанские деликатесы»

Напомним, в октябре 2019 года восемь человек с огнестрельным оружием попытались захватить консервный завод. Они расстреляли трех охранников и сначала хотели взять сотрудников предприятия в заложники, но позже передумали и забаррикадировались в здании. В тот же день МВД заявило, что установило личности всех нападавших.

Полиция назвала рейдерский захват спором двух хозяйствующих субъектов, а глава Славянского района Роман Синяговский пояснил, что завод делили между собой два учредителя. Один из них поставил своих охранников, а второй попытался поставить на охрану завода сотрудников ЧОПа.