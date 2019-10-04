Полиция установила личности участников вооруженного захвата завода на Кубани

Краснодарский край

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В МВД установили личности мужчин, захвативших 4 октября консервный завод «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани

Об этом порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве не смогли подтвердить информацию о задержании участников конфликта, однако по данным «Интерфакса» полиция уже задержала семерых мужчин и начала их допрос.

Напомним, утром несколько вооруженных мужчин ворвались на завод «Кубанские деликатесы», предварительно ранив из пистолета трех человек. Полиция назвала это спором между хозяйствующими субъектами, а глава Славянского район объяснил, что конфликт произошел между двумя учредителями.

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