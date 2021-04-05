В Краснодаре починили систему фотофиксации и пригрозили водителям штрафами за неправильную парковку

Краснодарский край

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В Краснодаре с 5 апреля вновь заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил стоянки, за которые автомобилистов будут штрафовать

Напомним, осенью 2020 года власти Краснодара сообщили, что в городе не будут не будут использовать эвакуаторы при неправильной парковке. Следить за нарушителями собирались с помощью фото- и видеофиксаторов. Система заработала 8 февраля 2021 года и через два дня поломалась.

5 апреля на городской планерке замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков доложил, что мобильные комплексы снова заработали.

«Совместно с ГИБДД проехали и первые факты [нарушений правил стоянки] зафиксировали», — рассказал Беляков.

С понедельника система заработала в Краснодаре на постоянной основе. Следить за нарушениями будут четыре фото- и видеокомплекса.

Ожидание и реальность:

Система работает так: камера, которая подключена к программе «Безопасный регион», зафиксирует номер машины, геолокацию и время снимка. Данные поступят в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по краю. После чего нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф за неправильную стоянку составит 1,5 тыс. рублей.

В ближайшее время в Краснодаре собираются установить дополнительные камеры фото- и видеофиксации, чтобы регистрировать сразу несколько нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе администрации города.

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