В Краснодаре система штрафов за неправильную парковку сломалась сразу после начала работы

15 марта на планерке в администрации Краснодара обсудили причины, из-за которых в городе всё еще не начала работать система штрафования за нарушение правил стоянки

Осенью 2020 года власти Краснодара рассказали , что теперь в городе не будут использовать эвакуаторы при неправильной парковке автомобилей. Следить за ситуацией на дорогах решили с помощью фото- и видеофиксаторов. В начале 2021 года власти Краснодара рассказали, что система фиксации и последующего вынесения штрафов заработает 8 февраля. Предполагалось, что фотофакты о нарушении будут передавать в ГИБДД, после чего водителей начнут привлекать к ответственности.

15 марта стало известно, что система проработала всего лишь два дня. По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, ранее ГКУ КК «Безопасный регион» и ООО «Городские парковки» заключили соглашение об обмене информацией, в рамках которого фотофакты должны были передавать в ГИБДД. Однако затем всё перестало работать:

Начальник ОГИБДД УМВД России по Краснодару Илья Молодцов ответил, что работа остановилась по непонятным причинам :

«Наверное, с сентября вопрос прорабатывается и вроде бы дошло до логического завершения, работа началась. Но по непонятным причинам она приостановлена. Начиналось всё с того, что не выгружаются файлы, нельзя по техническим причинам осуществлять взаимодействие для оформления постановления».

Молодцов объяснил, что из-за того, что сейчас ведется переписка между мэрии и полицией, «всё опять вернулось к началу» — к рассмотрению документации, свидетельств на комплексы.

На это глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что не считает, что «кто-то прав, кто-то виноват» и что, несмотря на несогласия между властями города и ГИБДД в части оформления документов, надо договариваться дальше.

В свою очередь, замначальника Центра видеофиксации ЦАФАП в области дорожного движения Александр Стоян добавил, что причина остановки работы связана с тем, что по ряду комплексов фиксации закончился срок действия документов. По этому поводу в конце февраля в мэрию отправили запрос, но ответ пока не получили. Представитель администрации города ответил на планерке, что ответ готовится. Всего же после двух дней работы успели вынести более 727 постановлений по дорожному знаку 3.27 «Остановка/стоянка запрещена».

«Прекращайте переписку. Возьмите документы, поезжайте, пусть время вам согласуют. Предоставьте документы. Работу надо продолжать», — подытожил Первышов.