Власти Геленджика ожидают более 60 тыс. туристов на майские праздники

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 2 апреля рассказал, что туристы забронировали 85% отелей курорта на майские праздники

Богодистов написал в своем телеграм-канале, что в марте туристы гостили в Геленджике не только на выходных, но и в будние дни. По его данным, на апрель забронировано уже 74% номерного фонда гостиниц и санаториев курорта.

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На майские праздники, с 1 по 10 мая, власти Геленджика ожидают больше 60 тыс. гостей. Туристы заранее забронировали уже 85% номеров на этот период. Единовременно в городе будут находиться около 15 тыс. отдыхающих, отметил чиновник. Богодистов поручил разработать алгоритм подсчета отдыхающих, которые не воспользовались услугами турагентств.