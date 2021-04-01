В мае россияне будут отдыхать 12 дней

В последнем месяце весны россияне будут работать только 19 дней, остальные дни приходятся на выходные либо праздничные даты. В 2021 году Праздник весны и труда, а также День Победы выпадают на выходные. Из-за этого дни отдыха перенесут на будни, а две первые рабочие недели месяца станут четырехдневными.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Всего в мае будет 12 свободных от работы дней, писала «Вечерняя Москва» 31 марта со ссылкой на Роструд.

Напомним, власти Краснодарского края ожидают, что в майские праздники регион посетят около полумиллиона туристов.