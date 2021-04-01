В Геленджике начали готовиться к курортному сезону раньше срока

Краснодарский край

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Глава Геленджика Алексей Богодистов 1 апреля сообщил, что коммунальщики уже начали готовить набережную к курортному сезону

Мэр Геленджика в своём телеграм-канале заявил, что коммунальщики приступили к облагораживанию набережной раньше срока. Столбам на набережной планируют придать опрятный вид, пока позволяет погода. За зиму конструкции проржавели и нуждаются в покраске.

«Надо придать им опрятный вид. Не зря подсветку нашей набережной называют ожерельем бухты», — написал Богодистов.

Коммунальщики планируют привести в порядок 833 столба на набережной курорта, и еще 2 тыс. — в городе. Богодистов акцентировал внимание на том, что все работы должны закончиться 20 апреля. Кроме того, власти уже определили подрядчика, который займется ремонтом балюстрады на набережной.

Напомним, 30 марта Богодистов заявил, что фонтаны на курорте будут работать круглый год. Причиной остановки может стать только минусовая температура.

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В Геленджике начали готовиться к курортному сезону раньше срока
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