В Геленджике собираются провести летний карнавал

Карнавал проходит в Геленджике ежегодно в начале июня. В 2020 году его отменили из-за коронавируса. 1 апреля 2021 года глава города Алекей Богодистов написал в своем телеграме, что в этом году на курорте рассчитывают провести карнавал:

«Лично у меня воспоминания о том, как всех нас объединила подготовка к прошлому карнавалу, вызывают теплые чувства. Но в этом году ситуация другая. Работу над организацией праздника начали в надежде на послабление ограничительных мер, верим, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе».