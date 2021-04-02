В Геленджике собираются провести летний карнавал
Мэр Геленджика 1 апреля рассказал о планах провести карнавал
Карнавал проходит в Геленджике ежегодно в начале июня. В 2020 году его отменили из-за коронавируса. 1 апреля 2021 года глава города Алекей Богодистов написал в своем телеграме, что в этом году на курорте рассчитывают провести карнавал:
«Лично у меня воспоминания о том, как всех нас объединила подготовка к прошлому карнавалу, вызывают теплые чувства. Но в этом году ситуация другая. Работу над организацией праздника начали в надежде на послабление ограничительных мер, верим, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе».
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Власти предварительно утвердили, что праздник открытия курортного сезона продлится с 5 по 12 июня. В эти дни будут работать артисты уличных театров, организуют шесть сценических площадок. Также отдельное внимание направят на представление творческих сил округов. По его словам, колонна в этот раз будет двигаться по-другому, а карнавальную сцену закажут более масштабную.
Богодистов добавил, что праздник делают доступным два фактора: продажа билетов в первый день проведения и открытый формат во второй день. В 2021 году собираются сделать так же. Он еще раз напомнил, что проведение мероприятия станет возможным при благоприятном развитии ситуации с ограничительными мерами.
Как писали Юга.ру, в Геленджике начали готовиться к открытию курортного сезона раньше срока.