Веревочный парк, катамараны и шахматы. Краснодарцы проголосовали за то, что хотят видеть на «Солнечном острове»

Краснодарский край

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Власти Краснодара 1 апреля обсудили промежуточные итоги голосования по концепции парка «Солнечный Остров»

Напомним, в сентябре 2020 года после иска от городской мэрии владелец «Сафари-парка» предложил заключить мировое соглашение и вернуть земли «Солнечного острова» в собственность муниципалитета при условии, что зоопарк продолжит работать.

В феврале 2021-го мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о готовности предварительного проекта развития и благоустройства территории «Солнечного острова». 1 марта на сайте администрации Краснодара создали специальный раздел и открыли голосование по вопросам благоустройства парка.

На круглом столе в администрации города 1 апреля обсудили промежуточные итоги голосования по концепции парка. Больше всего местные жители голосуют за верёвочный парк, аттракционы, прокат катамаранов и восстановление шахматного клуба.

По словам главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, слева от входа разместят кафе и рестораны, справа — аттракционы и сцену для проведения мероприятий. Кроме того, на территории продолжит работать «Сафари-парк». В парке планируют создать зоны тихого отдыха, площадки для проведения массовых мероприятий, кинотеатр под открытым небом. Рядом с зоной тихого отдыха хотят сделать лекционно-образовательные и выставочные площадки. Также новая концепция предусматривает восстановление шахматного клуба.

На территории парка планируют сделать комнату матери и ребенка, а также санузлы для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Существующую сцену тоже придется переформатировать — ее необходимо развернуть от солнца, чтобы сделать удобнее проведение массовых мероприятий.

Машталир уточнила, что многие голосуют за волейбольную площадку, станцию проката лодок и катамаранов, детские площадки и аттракционы, верёвочный парк, а также пункт велопроката. Немногие поддержали идею создания памп-трека, так как это шумно и небезопасно.

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