Власти Краснодара представили для обсуждения концепцию «Солнечного острова»

В администрации Краснодара 1 марта объявили о старте обсуждения с жителями концепции благоустройства парка «Солнечный остров»

Мэр Краснодара Евгений Первышов в феврале 2021-го заявил о готовности предварительного проекта развития и благоустройства территории парка «Солнечный остров». По его словам, с начала марта его начнут обсуждать вместе с жителями города.

Напомним, в сентябре 2019 года власти города решили вернуть участок земли на «Солнечном острове», на котором находится «Сафари-парк». В сентябре 2020 года владелец «Сафари-парка» предложил заключить мировое соглашение и вернуть земли в собственность муниципалитета при условии, что зоопарк продолжит работать.

1 марта в пресс-службе мэрии сообщили о старте обсуждения проекта. На сайте администрации Краснодара создали специальный раздел и открыли голосование по вопросам благоустройства парка.

Планируется, что в дальнейшем пройдут открытые обсуждения с активистами и представителями общественных организаций, семинары с жителями микрорайонов Гидростроителей и Черемушки, депутатские слушания, а также встречи с работающими в парке предпринимателями.

Первышов подчеркнул, что все собственники капитальных объектов в парке получат стилистическое решение, к которому необходимо будет привести здание.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что новая концепция предлагает зонировать территории: для тихого отдыха, зоопарка, участка с аттракционами и площадки для проведения массовых мероприятий.

В парке хотят построить теннисный корт, футбольное поле, волейбольную и спортивную площадки, пункты велопроката. Кроме того, власти планируют создать на «Солнечном острове» памп-трек [закольцованная велотрасса без ровных участков, с небольшими кочками, ямами и поворотами].