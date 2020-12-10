В собственность Краснодара вернули участок земли на «Солнечном острове», теперь там собираются избавиться от ларьков и кафешек

Краснодарский край

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10 декабря глава Краснодара Евгений Первышов рассказал о передаче земли под «Сафари-парком» муниципалитету

Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года власти решили через суд вернуть участок земли на «Солнечном острове», находящийся под «Сафари-парком». Мэрия уточняла, что с 1988 года зона острова считается особо охраняемой природной территорией, которая не может находиться в частной собственности. Несмотря на это, в 2011 году два частных лица через суд добились права собственности на участок площадью 89,6 тыс. кв. метров. Спустя год решение отменили, однако за это время землю перепродали собственнику «Сафари-парка». В итоге в 2019 году мэрия начала судебные тяжбы.

22 сентября 2020 года стало известно, что владелец краснодарского «Сафари-парка» предложил заключить мировое соглашение и вернуть земли в собственность муниципалитета. На такой шаг он был готов пойти при условии, что зоопарк сможет продолжать работать.

10 декабря мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил в своем телеграме, что собственник зоопарка прекращает право собственности на землю и возвращает ее муниипалитету. При этом зоопарк продолжит работу на правах аренды участка.

Мэр добавил, что сейчас на острове, как и в других парковых зонах города, стоит «много каких-то непонятных строений, ларьков, кафешек и будок». Он пояснил, что нужно будет разобраться, на каком основании они там находятся, и затем избавиться от этих строений.

Сейчас мэрия планирует привести в порядок «Солнечный остров» и парк 30-летия Победы. Затем планируется приступить к «зачистке» Городского сада и Чистяковской рощи.

Евгений Первышов Краснодар Парки

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