В Краснодаре проект благоустройства «Солнечного Острова» хотят обсудить с местными жителями

Краснодарский край

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Власти Краснодара 17 февраля обсудили планы по развитию и благоустройству парка «Солнечный Остров»

Глава Краснодара Евгений Превышав рассказал, что предварительный эскизный проект развития и благоустройства территории парка «Солнечный остров» уже разработали. Планируется, что с начала марта его начнут обсуждать вместе с жителями.

В основе предварительного эскиза лежит экостиль, то есть природные материалы и цвета.Проект хотят доработать с учетом пожеланий местных жителей. Первышов поручил разработать и запустить на официальном сайте администрации и городской думы Краснодара krd.ru раздел, с помощью которого жители смогут направлять свои предложения по улучшению парка.

По словам главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, необходимо полностью сохранить экосистему «Солнечного острова», так как парк — особо охраняемая природная территория. Кроме того, среди нестационарных объектов на территории парка разместят только несколько тележек для продажи воды и мороженого. Вся остальная торговля будет вестись в капитальных объектах, которые законно стоят на территории.

Напомним, в сентябре 2019 года власти решили через суд вернуть участок земли на «Солнечном острове», находящийся под «Сафари-парком». В сентябре 2020 года владелец «Сафари-парка» предложил заключить мировое соглашение и вернуть земли в собственность муниципалитета.

Благоустройство Краснодар Парки

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