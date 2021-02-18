В Краснодаре проект благоустройства «Солнечного Острова» хотят обсудить с местными жителями

Глава Краснодара Евгений Превышав рассказал, что предварительный эскизный проект развития и благоустройства территории парка «Солнечный остров» уже разработали. Планируется, что с начала марта его начнут обсуждать вместе с жителями.

В основе предварительного эскиза лежит экостиль, то есть природные материалы и цвета.Проект хотят доработать с учетом пожеланий местных жителей. Первышов поручил разработать и запустить на официальном сайте администрации и городской думы Краснодара krd.ru раздел, с помощью которого жители смогут направлять свои предложения по улучшению парка.

По словам главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, необходимо полностью сохранить экосистему «Солнечного острова», так как парк — особо охраняемая природная территория. Кроме того, среди нестационарных объектов на территории парка разместят только несколько тележек для продажи воды и мороженого. Вся остальная торговля будет вестись в капитальных объектах, которые законно стоят на территории.

Напомним, в сентябре 2019 года власти решили через суд вернуть участок земли на «Солнечном острове», находящийся под «Сафари-парком». В сентябре 2020 года владелец «Сафари-парка» предложил заключить мировое соглашение и вернуть земли в собственность муниципалитета.