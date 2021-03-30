30 марта Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему чиновнику регионального министерства сельского хозяйства

Следствие установило, что в ноябре 2017 года начальник одного из управлений министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани получил от председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива взятку в 500 тыс. рублей. Это была часть от ранее оговоренной взятки в размере 3 млн рублей. За эти деньги чиновник, который также был заместителем председателя конкурсной комиссии, и его сообщник обеспечили кооперативу участие в конкуре и получение гранта в 30 млн рублей. Эти деньги позже перевели на счет организации.

Впоследствии контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила недостоверные сведения в документах, которые подавал председатель кооператива. Его обязали вернуть неиспользованную часть гранта, после этого он отказался передавать чиновнику и его сообщнику оставшиеся 2,5 млн рублей. По этой же схеме в ноябре 2017 года начальник управления минсельхоза получил задаток (3 млн рублей) от взятки размером 7 млн рублей за предоставление гранта на 49 млн рублей. Оставшуюся часть взятки также не передали должностным лицам по независящим от них обстоятельствам.

В апреле 2019 года чиновник по той же схеме вместе с сообщником предложил помочь председателю кооператива, который хотел получить грант на 40 млн рублей. Тот согласился, однако обратился в органы. После получения взятки начальника управления минсельхоза задержали. Чиновника уволили, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Покушение на преступление; Вымогательство и получение взятки должностным лицом по предварительному сговору в особо крупном размере). В отношении его соучастника тоже возбудили уголовное дело и выделили его в отдельное производство. На суде обвиняемый признал вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 30 марта. Ленинский районный суд признал его виновным. С учетом того, что бывший чиновник заключил судебное соглашение и способствовал расследованию преступлений, ему назначили два с половиной года колонии строгого режима. Также ему запретили занимать должности с распорядительными функциями в течение семи лет.