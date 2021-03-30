На Кубани осудили на 2,5 года экс-чиновника минсельхоза, который брал взятки за предоставление грантов

Краснодарский край

Распечатать

30 марта Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему чиновнику регионального министерства сельского хозяйства

Следствие установило, что в ноябре 2017 года начальник одного из управлений министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани получил от председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива взятку в 500 тыс. рублей. Это была часть от ранее оговоренной взятки в размере 3 млн рублей. За эти деньги чиновник, который также был заместителем председателя конкурсной комиссии, и его сообщник обеспечили кооперативу участие в конкуре и получение гранта в 30 млн рублей. Эти деньги позже перевели на счет организации.

Читайте также:

Впоследствии контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила недостоверные сведения в документах, которые подавал председатель кооператива. Его обязали вернуть неиспользованную часть гранта, после этого он отказался передавать чиновнику и его сообщнику оставшиеся 2,5 млн рублей.

По этой же схеме в ноябре 2017 года начальник управления минсельхоза получил задаток (3 млн рублей) от взятки размером 7 млн рублей за предоставление гранта на 49 млн рублей. Оставшуюся часть взятки также не передали должностным лицам по независящим от них обстоятельствам.

Читайте также:

В апреле 2019 года чиновник по той же схеме вместе с сообщником предложил помочь председателю кооператива, который хотел получить грант на 40 млн рублей. Тот согласился, однако обратился в органы. После получения взятки начальника управления минсельхоза задержали.

Чиновника уволили, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Покушение на преступление; Вымогательство и получение взятки должностным лицом по предварительному сговору в особо крупном размере). В отношении его соучастника тоже возбудили уголовное дело и выделили его в отдельное производство.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 30 марта. Ленинский районный суд признал его виновным. С учетом того, что бывший чиновник заключил судебное соглашение и способствовал расследованию преступлений, ему назначили два с половиной года колонии строгого режима. Также ему запретили занимать должности с распорядительными функциями в течение семи лет.

Речь может идти о начальнике управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александре Пиунове. Ранее он оказался под следствием за получение 500 тыс. рублей в 2017 году, а также за предложение в 2019 году помочь председателю кооператива получить грант, если тот передаст ему 4 млн рублей. Следственный комитет сообщал, что вместе с Пиуновым действовал заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица. Последнего обвиняли в незаконном получении 3 млн рублей.

Взятка Вымогательство Сельское хозяйство субсидии Суд Чиновники

Новости

На Кубани осудили на 2,5 года экс-чиновника минсельхоза, который брал взятки за предоставление грантов
В Анапе силовики положили лицом в пол посетителей подпольного бара
В апреле в Краснодаре запустят еще одну маршрутку для дачников
В Краснодаре будет еще один дождливый день? Отвечает гидрометцентр
В России отменили необходимость для пенсионеров предоставлять справки о том, что они живы
Офицер Южного военного округа выписал фиктивные пайки на 470 млн рублей, его осудили

Лента новостей

К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Вчера, 18:16 Партнерский
К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Игры по-взрослому
Вчера, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Реклама на портале