Экс-главу Динского района осудили на 8 лет за получение взяток в 10 млн рублей

29 марта стал известен приговор бывшему главе Динского района, которого обвиняли коррупции

Установлено, что глава Динского района Сергей Пономарёв в мае 2018 года решил получить взятку с директора компании, которая по контракту занималась строительством школы в поселке Южном. Чиновник за 4 млн рублей предложил бизнесмену общее покровительство и помощь в случае, если при нарушении контракта найдутся нарушения. Предприниматель стал опасаться неблагоприятных последствий для фирмы и через посредников передал сумму. В октябре 2018 года Пономарёв снова обратился к директору. Чиновник предложил ему передать 4 млн рублей за своевременное принятие работ по контракту, а также 3,2 млн рублей за победу в аукционе и последующее заключение муниципального контракта на поставку материалов и оборудования для кабинетов.

Читайте также: Силовики задержали главу Ейского района и его заместителя

В ноябре того же года глава района снова предложил ему передать деньги, при этом снизив сумму до 6 млн рублей. Директор компании обратился в УФСБ России по Краснодарскому краю. 12 декабря он встретился с чиновником и оставил в его багажнике деньги. После получения взятки Пономарёва задержали. На чиновника завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершённое в особо крупном размере). В суде Пономарёв не признал вину и заявил, что 4 млн рублей предприниматель передавал в качестве добровольного пожертвования на развитие района. Второй случай передачи денег он назвал провокацией от правоохранительных органов.

Читайте также: Мэра Майкопа задержали по делу о вымогательстве