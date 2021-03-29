Экс-главу Динского района осудили на 8 лет за получение взяток в 10 млн рублей
29 марта стал известен приговор бывшему главе Динского района, которого обвиняли коррупции
Установлено, что глава Динского района Сергей Пономарёв в мае 2018 года решил получить взятку с директора компании, которая по контракту занималась строительством школы в поселке Южном. Чиновник за 4 млн рублей предложил бизнесмену общее покровительство и помощь в случае, если при нарушении контракта найдутся нарушения. Предприниматель стал опасаться неблагоприятных последствий для фирмы и через посредников передал сумму.
В октябре 2018 года Пономарёв снова обратился к директору. Чиновник предложил ему передать 4 млн рублей за своевременное принятие работ по контракту, а также 3,2 млн рублей за победу в аукционе и последующее заключение муниципального контракта на поставку материалов и оборудования для кабинетов.
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В ноябре того же года глава района снова предложил ему передать деньги, при этом снизив сумму до 6 млн рублей. Директор компании обратился в УФСБ России по Краснодарскому краю. 12 декабря он встретился с чиновником и оставил в его багажнике деньги. После получения взятки Пономарёва задержали.
На чиновника завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершённое в особо крупном размере). В суде Пономарёв не признал вину и заявил, что 4 млн рублей предприниматель передавал в качестве добровольного пожертвования на развитие района. Второй случай передачи денег он назвал провокацией от правоохранительных органов.
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На объекты недвижимости Пономарёва, машину и счета наложили арест на сумму более 4,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 29 марта.
Суд признал экс-главу Динского района виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права в течение 5 лет занимать должности на госслужбе, связанные с распорядительными функциями, сообщили 29 марта в пресс-службе Краснодарского краевого суда.