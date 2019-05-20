Против замглавы минсельхоза Кубани и его подчиненного возбудили уголовное дело из-за взятки в 4 млн рублей

Следователи в мае возбудили уголовное дело против заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненного из-за крупной взятки

Замминистра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства края. По программе сельскохозяйственным кооперативам давали гранты на развитие материально-технической базы, сообщили 20 мая в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в феврале председатель сельхозкооператива обратилась в министерство сельского хозяйства, чтобы получить субсидию на развитие своего комплекса. Начальник управления развития малых форм хозяйствования минсельхоза пояснил женщине, что ей помогут получить субсидию, если она заплатит за это 4 млн рублей. Деньги планировали передать замминистра сельского хозяйства — председателю конкурсной комиссии.

Однако об этом женщина сообщила в правоохранительные органы. Глава управления 30 апреля встретился с председателем сельхозкооператива и получил от нее 4 млн рублей. Вечером того же дня он передал их заместителю министра сельского хозяйства. В это время двух чиновников задержали оперативные сотрудники управлении экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России.

В зависимости от роли каждого их подозревают в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Расследование продолжается.