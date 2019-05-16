Замглавы минсельхоза Кубани поймали на незаконном получении 3 млн рублей

Двух чиновников минсельхоза Краснодарского края заподозрили в незаконном получении 3 млн рублей

По данным информированного источника, в конце апреля полиция пресекла передачу крупной суммы высокопоставленным чиновникам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник уточнил, что речь идет о начальнике управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александре Пиунове и заместителе министра Киме Тертице. Официального подтверждения этой информации нет, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе регионального минсельхоза порталу Юга.ру информацию оперативно не прокомментировали.