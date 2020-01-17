Следственный комитет рассказал подробности дела против замглавы минсельхоза Кубани
Следственный комитет Кубани 17 января сообщил об объединении уголовных дел против замглавы минсельхоза Краснодарского края и его подчиненного
Что произошло? В мае заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу заподозрили в незаконном получении 3 млн рублей. Ему предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения) и взяли под стражу. По словам адвоката Тертицы, его подзащитный не брал деньги, а пакет с деньгами нашли не в личном кабинете задержанного, а в приемной.
Также под следствием оказался его подчиненный — начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов.
Сначала против сотрудников минсельхоза возбудили уголовное дело по одному преступлению, однако позже следствие выявило новые эпизоды.
За что чиновники попали под следствие? В ноябре 2017 года к Тертице, который возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства в регионе, обратился председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желающий получить субсидию. Тертица пообещал ему субсидию в размере 30 млн рублей при условии, что 10% от суммы достанется ему. Предприниматель передал чиновникам часть требуемой суммы — 500 тыс. рублей, после чего получил грант.
Уголовное дело возбудили по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой с использованием служебного положения в крупном размере).
Как следствие узнало о преступлениях? В феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, которая хотела получить субсидию, обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования минсельхоза за консультацией. Чиновник сообщил женщине, что может помочь за 4 млн рублей, которые он передаст заместителю министра сельского хозяйства — председателю конкурсной комиссии. Об этом женщина сообщила в правоохранительные органы. В конце апреля руководителю управления передали деньги, которые он отдал замминистра вечером. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В чем чиновников обвинили в итоге? Мужчин обвинили по пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах). Кроме того, в отношении сотрудников министерства возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Уголовные дела соединили в одно производство. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений и возможные другие эпизоды незаконной деятельности, сообщили 17 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, Ким Тертица стал заместителем министра сельского хозяйства Кубани в апреле 2017 года.
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