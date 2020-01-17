Следственный комитет рассказал подробности дела против замглавы минсельхоза Кубани

Следственный комитет Кубани 17 января сообщил об объединении уголовных дел против замглавы минсельхоза Краснодарского края и его подчиненного

Что произошло? В мае заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу заподозрили в незаконном получении 3 млн рублей. Ему предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения) и взяли под стражу. По словам адвоката Тертицы, его подзащитный не брал деньги, а пакет с деньгами нашли не в личном кабинете задержанного, а в приемной.

Также под следствием оказался его подчиненный — начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов.

Сначала против сотрудников минсельхоза возбудили уголовное дело по одному преступлению, однако позже следствие выявило новые эпизоды.