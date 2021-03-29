Сотрудники кубанского Роспотребнадзора систематически получали взятки — СК

Во время расследования уголовного дела о взяточничестве в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявили новый преступный эпизод

Напомним, 25 марта в управлении роспотребнадзора Краснодарского края и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. У начальницы одного из отделов нашли 11 млн рублей. Позже стало известно, что силовики задержали начальницу отдела надзора за питанием населения Марину Балаеву и ее подчиненную. Обыски прошли в отделе надзора за условиями труда, радиационной безопасностью и физическими факторами.

По данным следкома, женщина в служебном кабинете получила 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. За это она ничего не сделала при проверке предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.