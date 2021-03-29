Сотрудники кубанского Роспотребнадзора систематически получали взятки — СК
Во время расследования уголовного дела о взяточничестве в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявили новый преступный эпизод
Напомним, 25 марта в управлении роспотребнадзора Краснодарского края и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. У начальницы одного из отделов нашли 11 млн рублей. Позже стало известно, что силовики задержали начальницу отдела надзора за питанием населения Марину Балаеву и ее подчиненную. Обыски прошли в отделе надзора за условиями труда, радиационной безопасностью и физическими факторами.
По данным следкома, женщина в служебном кабинете получила 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. За это она ничего не сделала при проверке предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 29 марта сообщили, что при расследовании уголовного дела следователи выявили факты системного получения взяток сотрудниками Роспотребнадзора. Например, дело возбудили против начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания управления о получении им взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, в феврале госслужащий получил взятки от трех представителей юридических лиц за подготовку в максимально короткий срок заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Мужчину заключили под стражу, устанавливаются все обстоятельства преступлений и возможные новые эпизоды.
По данным сайта регионального Роспотребнадзора, отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания возглавляет Валентин Бирюков.