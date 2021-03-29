Мэр Краснодара поручил чиновникам лично проконтролировать работу уличных туалетов

Напомним, в ноябре 2020 года краснодарец Виталий Черкасов устроил велопробег по городу по маршруту, который на карте преобразовался в фигуру человека, которому нужно в туалет. Таким образом он привлек внимание к нехватке общественных туалетов в краевом центре. После этой акции портал Юга.ру обратился к мэрии с вопросом, сколько городских туалетов работает и сколько еще планируется открыть. В администрации сказали, что в Краснодаре есть 10 муниципальных туалетов, но работают только два из них.

1 марта 2021 года власти города объявили, что к середине месяца в кубанской столице заработают 11 туалетных модулей. Однако через две недели открылись не все объекты — из-за того, что оборудование и конструкции были не готовы к использованию.