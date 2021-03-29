Мэр Краснодара поручил чиновникам лично проконтролировать работу уличных туалетов

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 29 марта вновь обсудили проблему уличных туалетов

Напомним, в ноябре 2020 года краснодарец Виталий Черкасов устроил велопробег по городу по маршруту, который на карте преобразовался в фигуру человека, которому нужно в туалет. Таким образом он привлек внимание к нехватке общественных туалетов в краевом центре. После этой акции портал Юга.ру обратился к мэрии с вопросом, сколько городских туалетов работает и сколько еще планируется открыть. В администрации сказали, что в Краснодаре есть 10 муниципальных туалетов, но работают только два из них.

1 марта 2021 года власти города объявили, что к середине месяца в кубанской столице заработают 11 туалетных модулей. Однако через две недели открылись не все объекты — из-за того, что оборудование и конструкции были не готовы к использованию.

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Даже после запуска туалетов жалобы жителей в соцсетях не прекратились. Горожане попросили мэра обратить внимание на ненадлежащий вид уличных кабинок. Также люди отметили, что туалетные модули не соответствуют городскому дизайн-коду. В неофициальном инстаграме отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства «Дизайн-код Краснодара» сказали, что городские власти могут оштрафовать за это подрядчиков.

29 марта на еженедельной городской планерке мэр города Евгений Первышов потребовал от чиновников провести ревизию общественных туалетов и регулярно следить за работой кабин.

«Они должны быть такими, как прописано по условиям контракта — по санитарным требованиям, доступности. И, главное, они должны работать. Если где-то нужно еще поставить такие туалеты, мы расширим условия контракта и сделаем это, — прокомментировал глава города. — С этой недели никаких замечаний со стороны населения не должно быть. Следите внимательно. Это первое замечание, второго уже не будет»

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В телеграм-канале мэрии сообщили, что на сайте городской администрации заработала интерактивная карта о местах расположения бесплатных общественных туалетов.

На одной из прошлых планерок мэр Краснодара призвал сотрудников администрации пересмотреть подход к работе и перестроить систему общения с горожанами. Первышова возмутило то, что вместо уборки камня с дороги, о чём попросили горожане в письменном обращении, чиновники пересылали бумаги друг другу.

Благоустройство Евгений Первышов Инфраструктура Краснодар

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Мэр Краснодара поручил чиновникам лично проконтролировать работу уличных туалетов
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