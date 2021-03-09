Краснодарцы пожаловались в мэрию на камень. Департаменты устроили переписку, чтобы его убрать

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 9 марта поругал чиновников за бумажную волокиту при работе с обращениями граждан

На главной городской планерке 9 марта Евгений Первышов вспомнил, что недавно на открытии детсада на улице Молодежной он поручил убрать блоки, которые мешают проезду. Их быстро подвинули и теперь на участке улицы относительно нормальная ситуация.

После этого случая мэр изучил некоторые обращения, которые поступают во внутригородские округа от местных жителей. Первышова возмутила ситуация, что вместо уборки камня с дороги, о чем попросили люди в письменном обращении, чиновники пересылали бумаги друг другу.

Письмо жителей в администрацию Карасунского округа:

Просим помочь убрать камень с тротуарной дорожки. Он лежит там уже много лет, это единственная дорожка к садику № 109, к переходу через «Карасуны» от трамвая. Заранее благодарны. Жители «краснодарского хуторка».

Ответ администрации округа:

Сообщаем, что для рассмотрения вышеуказанного вопроса ваше обращение в администрацию округа направлено по компетенции в департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Мэр заявил, что необходимо перестраивать систему — подобный случай не требует переписки между подразделениями. По словам главы города, в составлении ответа участвовали несколько человек, хотя проще было бы убрать камень.

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«Вот представьте — человек поехал, сфотографировал, потом еще ответ написал, потом заместитель главы Иванова подписала, поучаствовало человек пять в составлении этого письма, пятерым можно было этот камень убрать. Тем более контракты в администрациях округов есть, в том числе на ликвидацию стихийных свалок», — возмутился Первышов.

Он поручил главам внутригородских округов делать выборку подобных обращений граждан и проверять, как на них ответили чиновники. По мнению главы города, необходимо собирать подобные письма, затем раз в неделю проезжать и убирать то, на что жалуются люди.

«Получается, женщина написала, попросила такую мелочь сделать. А мы бумаги перевели больше, чем необходимо усилий приложить для уборки камня — сколько человек участвовало в составлении ответа», — резюмировал мэр.

Евгений Первышов Краснодар Чиновники

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