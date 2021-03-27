В Краснодаре вечером 26 марта в торгово-развлекательном центре OZ МОЛЛ эвакуировали людей во время киносеанса

В инстаграме «Туподар-Краснодар» этой ночью появилось видео эвакуации, снятое очевидцами. Они рассказали, что пришли в кино, и во время сеанса сработало аварийное оповещение. Всех людей начали выводить на улицу. Очевидцы поделились видео эвакуации в социальных сетях и заявили, что двери были заблокированы.

«Сегодня сходили в кино в Oz МОЛЛ! Пожар! Эвакуация! И, как всегда, заблокированы двери! Хорошо, что все хорошо закончилось, но это был мой последний поход в кино!», — написала автор видео.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края рассказали Юга.ру, что в развлекательном центре зафиксировали ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Редакция связалась с представителем ТРЦ OZ МОЛЛ. Там нам рассказали, что в 20:36 кто-то из посетителей случайно нажал ИПР (извещатель пожарный ручной).

Она добавила, что сеанс возобновили с того же места, на котором он был остановлен, и принесла извинения за доставленные неудобства.

«В 20:46 гостей запустили обратно в зал. Эвакуационные двери открываются всегда с сильным нажатием. Все эвакуационные выходы работают», — прокомментировала ситуацию представитель центра Екатерина Сидорская.

Напомним, что 25 марта 2018 года в Кемерове загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Посетители киноцентра не смогли спастись из-за закрытых эвакуационных выходов. По данным МЧС, в трагедии погибли 64 человека, 41 из них — дети.

Ровно три года назад, 27 марта 2018 года, в Краснодаре прошла акция памяти погибших.