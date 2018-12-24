Как устроен OZ МОЛЛ. Экскурсия по самому большому торговому центру в Краснодарском крае

Огромный торгово-развлекательный центр с футуристическим дизайном каждый день посещают около 50 тыс. жителей и гостей краевой столицы. OZ МОЛЛ — это не только сотни магазинов с ресторанами, но и сложное инженерно-техническое сооружение, ежедневную работу которого обеспечивают десятки специалистов из разных областей. Для журналистов портала Юга.ру устроили экскурсию по торговому центру и показали то, что скрыто от глаз обычных посетителей.

Открытие — апрель 2012 года

Площадь — 227 тыс. кв. метров

Парковка — 5860 мест

Число посетителей за 2018 год — 18 млн человек

В настоящее время OZ МОЛЛ — самый большой торгово-развлекательный центр в ЮФО.

Три этажа с магазинами, ресторанами и развлечениями — это только вершина айсберга. Под зданием OZ МОЛЛ есть технический этаж, на котором находятся всевозможные коммуникации: насосы, котлы, охлаждающие установки и километры проводов и труб.

Вода, воздух и трубы Вода для обеспечения нужд ТЦ поступает из трех скважин с глубины более 300 метров. Ее добывают высокопроизводительные насосы. На территории находятся два пожарных резервуара и два резервуара по 400 куб. метров с питьевой водой, при этом вся информация о расходе воды и работе насосов сразу попадает на компьютер системы управления зданием, который может моментально отреагировать и исправить ситуацию в случае нехватки или избытка воды. По словам сотрудников, вода в OZ МОЛЛ настолько чистая, что ее спокойно можно пить прямо из‑под крана. Тесты на качество и чистоту здесь проводят регулярно, и показатели воды за весь период работы торгового центра не превышали нормы.

Энергоцентр в целях безопасности вынесен отдельно от основного здания торгового центра. Котельная, которая обогревает OZ МОЛЛ, работает круглый год. Охлаждают помещение три чиллера. Они работают от горячей воды, выработанной газовыми котлами. Так что летом потребление газа даже больше, чем зимой. Также на территории торгового центра есть небольшое водохранилище объемом 2,5 тыс. куб. метров и собственные очистные сооружения, благодаря которым даже дождевая вода с парковки очищается от следов масла и бензина.

Всеми системами жизнеобеспечения торгового центра — электричеством, котельной, отоплением, подачей воды, вентиляционными установками и их техническим состоянием — управляют компьютеры. Вентиляция, кстати говоря, работает 24 часа в сутки в автоматическом режиме — для того чтобы посетителям было комфортно, зимой и летом температура воздуха внутри здания торгового центра составляет 22-24 градуса. В случае аварийного отключения газа работа торгового центра парализована не будет. На территории есть подземное хранилище с 40 тоннами дизельного топлива. Так что поддерживать теплоснабжение OZ МОЛЛ будут котлы, которые переключат теплоснабжение с газового на дизельное топливо.

Безопасность

Юрий Сизион главный инженер OZ МОЛЛ

— OZ МОЛЛ абсолютно безопасен, потому что он изначально строился как торговый центр, который ежедневно будут посещать тысячи человек. Мы не переделанный под нужды торгового центра завод. Есть строгий набор правил и требований, которым мы, как образцовый торгово-развлекательный центр, неукоснительно следуем.

Весь торгово-развлекательный комплекс оборудован датчиками пожарной сигнализации. Если возникло задымление, сигнал об этом сразу же поступает на диспетчерский пульт — через несколько секунд в эту зону направляется сотрудник, который на месте оценивает ситуацию и принимает дальнейшее решение.

В OZ МОЛЛ установлен полный комплекс самых современных систем противопожарной защиты: система наружного кольцевого противопожарного водопровода с 15 пожарными гидрантами, система противодымной защиты, автоматическая система водяного спринклерного тушения, дренчерные водяные завесы, локальные автоматические системы порошкового и газового пожаротушения. Подобная система в России установлена в башнях «Москва-Сити», а также в столичном здании «РЖД». Сигнал о срабатывании системы пожарной сигнализации автоматически дублируется в МЧС на пульт «01».

В здании есть 30 незадымляемых эвакуационных лестничных клеток и 144 выхода на улицу. На всех дверях эвакуационных выходов стоят замки типа «антипаника», при нажатии на ручку которых они автоматически разблокируются.

Юрий Сизион, главный инженер OZ МОЛЛ: — Обратите внимание на ширину проходов — мы не думаем о том, чтобы сдать эту дополнительную площадь, так как понимаем: это путь возможной эвакуации, который должен соответствовать всем нормативам. И мы четко придерживаемся этих стандартов, для того чтобы сохранить максимально комфортный и безопасный проход в случае какой-то нештатной ситуации. Выйдя через эвакуационную дверь в коридор, мы окажемся в коридоре безопасности. Стены, потолок и пол здесь выполнены из огнестойкого материала. От внутреннего пространства молла коридор отделяют противопожарные двери, которые способны выдерживать действие огня в течение как минимум часа, не изменяя своей конфигурации. Оказавшись в коридоре безопасности, мы, можно сказать, уже эвакуировались и можем спокойно передвигаться к выходу. В этом коридоре не будет дыма, потому что все двери оборудованы умными доводчиками, которые гарантируют герметичность.

В диспетчерском пункте OZ МОЛЛ 24 часа в сутки дежурят четыре оператора. Изображение с 450 камер поступает на 56 установленных здесь мониторов. В диспетчерской находятся три пульта системы оповещения для эвакуации из любой части здания.

Подсветка Вся система управления внешней иллюминацией торгового центра компьютеризирована, что позволяет менять подсветку здания вручную или автоматически, выставлять световую картинку на здании, менять направление и скорость световой волны. Освещение включается и выключается по астрономическим часам. Во время новогодних каникул, даже в те часы, когда торговый центр закрыт, его парковка светится до рассвета.

Юрий Сизион, главный инженер OZ МОЛЛ: — Если даже в городе пропадет электричество, то через четыре секунды в автоматическом режиме у нас запустятся дизель-генераторы, у нас их три по 800 кВА, и подадут напряжение на все системы безопасности: пожаротушение, сигнализацию, видеонаблюдение, аварийное освещение, теплоснабжение. Начнут светиться таблички с указанием аварийного выхода, включится аварийное освещение, которого достаточно для того, чтобы найти дорогу даже в ночное время.

Каждый день чистоту OZ МОЛЛ поддерживают 150 работников клининговых служб, которые используют 58 единиц специальной техники. На парковке работает подметально-вакуумная машина, триммеры, аппараты высокого давления и снегоуборщики. На 38 постах охраны торгового центра постоянно дежурят 96 человек, территорию круглосуточно патрулируют два автомобиля.

Магазины и еда В OZ МОЛЛ работает более 300 магазинов международных и отечественных брендов — только в этом году открылось 40 новых. А также фудкорт и концептуальные рестораны с самыми популярными кухнями мира.

Юлия Абдулагаджиева коммерческий директор OZ МОЛЛ

— Для нас важно, чтобы наши арендаторы имели стабильные финансовые показатели. То есть мы стараемся привлекать тех, кто интересен нашим посетителям: отслеживаем товарооборот всех наших арендаторов, смотрим за тем, как меняется доход в магазине или заведении, анализируем обстановку. Если мы видим, что у кого-то показатели падают, начинаем с ним плотно работать, вносим предложения по изменениям в ассортименте или маркетинговой политике. Только совместные усилия могут дать положительный результат.

По словам Юлии Абдулагаджиевой, статистика показывает, что уже давно фудкорт OZ МОЛЛ — самый посещаемый. Все рестораны быстрого питания имеют высокие показатели, но ожидаемо лидирует «большая тройка»: «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и KFC. Руководство молла планирует расширить количество заведений на фудкорте, чтобы он мог вмещать больше посетителей торгового центра.

Юлия Абдулагаджиева, коммерческий директор OZ МОЛЛ: — Мотивация тех, кто посещает торговый центр, сейчас меняется. Из-за огромных темпов роста онлайн-продаж классический шопинг уходит на второй план, более важную роль начинают играть развлечения. Доля ресторанов и развлечений будет неизбежно расти абсолютно во всех торговых центрах. Сейчас OZ МОЛЛ — это место не только для покупок, но и для встреч всей семьи. Мы находимся в постоянном поиске новых интересных концепций. Нам хочется быть разносторонними, и скоро мы будем наращивать зону уникальных пространств — уже обсуждаем несколько проектов. Большего пока сказать не могу — пусть это станет приятным сюрпризом для всех.

Развлечения Ежедневно в OZ МОЛЛ приезжают почти 50 тыс. человек, а за год это 18 млн посетителей. Помимо всевозможных магазинов и еды, здесь есть: ледовый каток площадью 1 тыс. кв. метров,

боулинг OZ ONE (36 дорожек),

караоке-клуб с современным оборудованием,

бар с самой большой на юге России барной стойкой,

12 залов кинотеатра «Формула Кино»,

детский «город профессий».

Анна Сакова директор по маркетингу OZ МОЛЛ

— Якорные арендаторы разрабатывают целый ряд программ именно для семейной аудитории. Например, кинотеатры и детский развлекательный центр создают предложения для семейного посещения со специальными ценами на билеты. Если говорить о наших уникальных акциях, то в этом году мы разыграли пять автомобилей Volvo V 40 Cross Country, которые стали «маленьким бонусом» к покупкам. Также мы на постоянной основе поддерживаем приют домашних животных «Краснодог», а вместе с радио DFM уже два года подряд 9 мая проводим фестиваль «Песни Победы».

В мае 2016 года OZ МОЛЛ вместе с радио DFM установил рекорд, который занесли в Книгу Гиннесса. Около 2 тыс. посетителей центра изготовили 14 018 бумажных бабочек-оригами, которые помогли собрать денежную помощь и поддержать тяжелобольную девочку. — Мы стараемся слушать и слышать наших посетителей, вмести с ними растем и развиваемся, — отмечает Анна Сакова. В этом году на территории парковки высадили больше 500 деревьев. В следующем будут строить парк перед одним из входов в торговый центр. Там появится зона отдыха с лавочками, деревьями и фонтаном.

Новый год С 15 декабря в торговом центре начались новогодние сюрпризы. Работает традиционная бесплатная упаковка подарков, проходят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, где каждый сможет сделать подарок своими руками. А все самые сокровенные новогодние пожелания можно отправлять на онлайн-почту Деду Морозу, и руководство торгового центра постарается исполнить несколько в следующем году.