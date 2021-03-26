На майские праздники власти Кубани ждут полмиллиона туристов

Кондратьев отметил, что на майские выходные приходится пиковая нагрузка, и этот период — «генеральная репетиция» перед летним сезоном. По прогнозам властей, в начале мая регион посетят около 500 тыс. туристов.

Губернатор Кубани 26 марта рассказал ТАСС о подготовке к летнему сезону. По его словам, из морского курорта регион трансформировался во всесезонный туристический центр. Так, 140 санаториев края работают круглогодично, летом они загружены практически полностью, весной и осенью — минимум на 70%.

Глава Кубани добавил, что в регионе особенно популярны гостиницы, работающие по системе «всё включено». На Кубани сейчас 76 таких отелей, они находятся в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах. Также круглый год открыты для туристов термальные источники и бальнеологические курорты Кавказа, проводятся гастрономические и винные туры, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Отметим, что в 2020 году во время пандемии курортный сезон на Кубани состоялся, однако начался он позже обычного. Так, только в июне и июле Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. А за три летних месяца Кубань приняла 6,2 млн гостей, сообщал «Интерфакс».

Осенью в регионе начался рост заболеваемости коронавирусом, а зимой он достиг пика. При этом перед новогодними каникулами Кондратьев попросил не приезжать в регион туристов с симптомами ковида, а в Краснодаре и Сочи снова открыли обсерваторы. По итогам зимних выходных Кубань посетили около 400 тыс. человек.

К 26 марта положительный тест на COVID-19 получили 41 тыс. 815 жителей Кубани. Скончались 2 тыс. 266 пациентов ковид-госпиталей.