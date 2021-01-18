На Кубани впервые выявили 200 случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб Краснодарского края 18 января сообщил, что в регионе зафиксировали 200 новых случаев COVID-19

За последние сутки по всей стране зарегистрировали 22 тыс. 857 случаев коронавируса. Всего к 18 января в России инфекция официально подтвердилась у 3 млн 591 тыс. 66 человек.

За время пандемии скончались 66 тыс. 37 пациентов ковид-госпиталей (+471 новый летальный случай), еще 2 млн 978 тыс. 764 человека выздоровели (+18 тыс. 333).