На Кубани впервые выявили 200 случаев COVID-19 за сутки
Оперативный штаб Краснодарского края 18 января сообщил, что в регионе зафиксировали 200 новых случаев COVID-19
За последние сутки по всей стране зарегистрировали 22 тыс. 857 случаев коронавируса. Всего к 18 января в России инфекция официально подтвердилась у 3 млн 591 тыс. 66 человек.
За время пандемии скончались 66 тыс. 37 пациентов ковид-госпиталей (+471 новый летальный случай), еще 2 млн 978 тыс. 764 человека выздоровели (+18 тыс. 333).
Самый большой суточный прирост зараженных наблюдается в Москве — 3 тыс. 679, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 287, в Московской области — 1 тыс. 381.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 393, Крым — 253, Ставропольский край — 235, Краснодарский край — 200, Дагестан — 158, Кабардино-Балкария — 97, Севастополь — 95, Северная Осетия — 82, Карачаево-Черкесия — 77, Адыгея — 65, Чечня — 63, Ингушетия — 56.
Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, из 200 новых заболевших 105 женщин и 95 мужчин. В том числе диагноз подтвердился у 14 детей. Самому младшему пациенту 7 месяцев, а старшему — 90 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 57;
- в Сочи — 23;
- в Белореченском районе — 17;
- в Горячем Ключе и Апшеронском районе — по 10;
- в Выселковском районе — 9;
- в Ейском, Новопокровском и Тихорецком районах — по 7;
- в Тимашевском районе — 6;
- в Анапе и Белоглинском районе — по 5;
- в Армавире, Крыловском, Славянском районах — по 4;
- в Туапсинском районе — 3;
- в Кавказском, Калининском, Крымском, Темрюкском, Отрадненском, Павловском районах — по 2;
- в Абинском, Новокубанском, Курганинском, Красноармейском, Северском, Брюховецком, Староминском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Успенском районах — по 1.
За все время в лабораториях минздрава провели 2 млн 247 тыс. 913 исследований на COVID-19. К 18 января диагноз подтвердился у 31 тыс. 167 человек, из них 2 тыс. 446 детей. Показатель заболеваемости достиг 549,1 случая на 100 тыс. населения края.
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По данным регионального минздрава, за весь период выздоровели 21 тыс. 617 пациентов. Медикам не удалось спасти 1 тыс. 218 человек (+18 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 113 инфицированных. В стационарах с COVID-19 находятся 1 тыс. 626 пациентов, еще 6 тыс. 706 кубанцев лечатся на дому.
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