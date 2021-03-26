ЖК «Краснодар Сити» хотят достроить в 2022 году. Ранее дела за обман дольщиков завели на депутата и вице-губернатора Кубани
Власти Краснодарского края 26 марта сообщили, что нашли инвестора для достройки проблемного жилого комплекса «Краснодар Сити»
Напомним, 19 мая 2020 года против депутата ЗСК Андрея Сигидина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, будучи гендиректором фирмы «Краснодар Сити», он обманул дольщиков одноименного ЖК, расположенного на Шоссе Нефтяников в краевой столице. В конце мая Сигидина заключили под стражу, а в январе 2021 года его отпустили под домашний арест.
Позже по делу ЖК «Краснодар Сити» завели уголовное дело на бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Пуликовского.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта провел заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. На совещании обсудили завершение долгостроев в разных городах региона. В целом проблемы обманутых дольщиков хотят решить в 2023 году.
Например, два литера ЖК «Краснодар Сити» планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, хотя изначально их должны были сдать еще в феврале 2020-го. Власти заявили, что нашли для домов нового инвестора, который начнет работы после завершения процессуальных процедур.