ЖК «Краснодар Сити» хотят достроить в 2022 году. Ранее дела за обман дольщиков завели на депутата и вице-губернатора Кубани

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодарского края 26 марта сообщили, что нашли инвестора для достройки проблемного жилого комплекса «Краснодар Сити»

Напомним, 19 мая 2020 года против депутата ЗСК Андрея Сигидина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, будучи гендиректором фирмы «Краснодар Сити», он обманул дольщиков одноименного ЖК, расположенного на Шоссе Нефтяников в краевой столице. В конце мая Сигидина заключили под стражу, а в январе 2021 года его отпустили под домашний арест.

Позже по делу ЖК «Краснодар Сити» завели уголовное дело на бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Пуликовского.

Читайте также:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта провел заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. На совещании обсудили завершение долгостроев в разных городах региона. В целом проблемы обманутых дольщиков хотят решить в 2023 году.

Например, два литера ЖК «Краснодар Сити» планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, хотя изначально их должны были сдать еще в феврале 2020-го. Власти заявили, что нашли для домов нового инвестора, который начнет работы после завершения процессуальных процедур.

Вениамин Кондратьев ЗСК Краснодар Обманутые дольщики

Новости

На майские праздники власти Кубани ждут полмиллиона туристов
ЖК «Краснодар Сити» хотят достроить в 2022 году. Ранее дела за обман дольщиков завели на депутата и вице-губернатора Кубани
В Краснодаре осудили организатора и заказчика по делу о тройном убийстве 15-летней давности в Дагомысе
В Краснодаре в лобовом ДТП столкнулись два таксиста Uber, пострадал пассажир
В Краснодаре 7 маршруток изменят схему движения из-за ремонта на улице Черкасской
В Краснодаре поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках

Лента новостей

Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Сегодня, 08:00
Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
24 марта, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив

Реклама на портале