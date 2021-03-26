ЖК «Краснодар Сити» хотят достроить в 2022 году. Ранее дела за обман дольщиков завели на депутата и вице-губернатора Кубани

Напомним, 19 мая 2020 года против депутата ЗСК Андрея Сигидина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, будучи гендиректором фирмы «Краснодар Сити», он обманул дольщиков одноименного ЖК, расположенного на Шоссе Нефтяников в краевой столице. В конце мая Сигидина заключили под стражу, а в январе 2021 года его отпустили под домашний арест.

Позже по делу ЖК «Краснодар Сити» завели уголовное дело на бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Пуликовского.