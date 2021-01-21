Обвиняемого в хищении средств дольщиков депутата ЗСК Кубани Сигидина отпустили под домашний арест
В Краснодаре отпустили под домашний арест гендиректора «Краснодар Сити» и депутата ЗСК Андрея Сигидина, который подозревается в особо крупном мошенничестве
Напомним, 19 мая 2020 года против депутата ЗСК, члена партии «Единая Россия» Андрея Сигидина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, будучи гендиректором фирмы «Краснодар Сити», Сигидин обманул дольщиков ЖК «Краснодар Сити», расположенного на шоссе Нефтяников в краевой столице.
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Сигидину вменяется, что в сентябре 2017 года он и иные неустановленные лица заключили с подконтрольным юрлицом договор об участии в долевом строительстве. Подконтрольная депутату компания купила 252 квартиры, 44 нежилых помещения и минимум 197 парковочных мест, однако оплата производилась ничем не обеспеченными векселями.
Кроме того, в 2018–2019 годах злоумышленники смогли привлечь более 230 млн рублей, завысив стоимость работ на стройке. Часть денег была похищена, а свои обязательства перед дольщиками застройщик не выполнил.
21 мая суд постановил заключить депутата ЗСК под стражу на один месяц, а позже продлил заключение.
Адвокат Сигидина Алексей Аванесян рассказывал летом порталу Юга.ру, что вклады дольщиков были застрахованы, а стройка продолжается. По его словам, защита предлагала отпустить Сигидина под домашний арест с максимальными ограничениями под залог в 1 млн рублей, однако суд в этом отказал.
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21 января в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что Сигидина отпустили под домашний арест.
В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру подтвердили эту информацию, сообщив, что суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК по краю об изменении меры пресечения обвиняемому.
Отметим, что по делу ЖК «Краснодар Сити» в декабре прошлого года также завели уголовное дело на бывшего вице-губернатор Кубани Сергея Пуликовского.