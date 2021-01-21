Обвиняемого в хищении средств дольщиков депутата ЗСК Кубани Сигидина отпустили под домашний арест

В Краснодаре отпустили под домашний арест гендиректора «Краснодар Сити» и депутата ЗСК Андрея Сигидина, который подозревается в особо крупном мошенничестве

Напомним, 19 мая 2020 года против депутата ЗСК, члена партии «Единая Россия» Андрея Сигидина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, будучи гендиректором фирмы «Краснодар Сити», Сигидин обманул дольщиков ЖК «Краснодар Сити», расположенного на шоссе Нефтяников в краевой столице.

Сигидину вменяется, что в сентябре 2017 года он и иные неустановленные лица заключили с подконтрольным юрлицом договор об участии в долевом строительстве. Подконтрольная депутату компания купила 252 квартиры, 44 нежилых помещения и минимум 197 парковочных мест, однако оплата производилась ничем не обеспеченными векселями. Кроме того, в 2018–2019 годах злоумышленники смогли привлечь более 230 млн рублей, завысив стоимость работ на стройке. Часть денег была похищена, а свои обязательства перед дольщиками застройщик не выполнил. 21 мая суд постановил заключить депутата ЗСК под стражу на один месяц, а позже продлил заключение.

Адвокат Сигидина Алексей Аванесян рассказывал летом порталу Юга.ру, что вклады дольщиков были застрахованы, а стройка продолжается. По его словам, защита предлагала отпустить Сигидина под домашний арест с максимальными ограничениями под залог в 1 млн рублей, однако суд в этом отказал.

21 января в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что Сигидина отпустили под домашний арест. В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру подтвердили эту информацию, сообщив, что суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК по краю об изменении меры пресечения обвиняемому.