В Краснодаре первоклассник разбился, упав из окна 9 этажа

14 ноября на улице Старокубанской в Краснодаре ребенок выпал из окна многоэтажки, спасти его не удалось

О происшествии рассказал на планерке в мэрии замдиректора департамента образования Денис Погожев, который был дежурным на прошлых выходных. Происшествие случилось 14 ноября в многоэтажке на улице Старокубанской, 137/2. Ребенок выпал из окна девятого этажа на козырек первого этажа. Смерть наступила в присутствии бригады скорой помощи. Ребенок оказался учащимся первого класса школы № 14.

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