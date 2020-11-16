В Краснодаре первоклассник разбился, упав из окна 9 этажа

Краснодарский край

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14 ноября на улице Старокубанской в Краснодаре ребенок выпал из окна многоэтажки, спасти его не удалось

О происшествии рассказал на планерке в мэрии замдиректора департамента образования Денис Погожев, который был дежурным на прошлых выходных. Происшествие случилось 14 ноября в многоэтажке на улице Старокубанской, 137/2. Ребенок выпал из окна девятого этажа на козырек первого этажа.

Смерть наступила в присутствии бригады скорой помощи. Ребенок оказался учащимся первого класса школы № 14.

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Территориальный следственный отдел организовали доследственную проверку по факту гибели ребенка, сообщили порталу Юга.ру 16 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник руководителя следственного управления Элла Тюкова.

Напомним, в августе в краевой столице четырехлетний ребенок выпал из окна, облоктившись на москитную сетку. C травмами его доставили в больницу.

Дети Краснодар Следственный комитет смерть

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