В Краснодаре молодой человек погиб, выпав из окна

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 декабря молодой человек выпал из окна и разбился, СК Кубани начал доследственную проверку

На еженедельном совещании в мэрии Краснодара, которое прошло утром 21 декабря, оперативный дежурный Сергей Мартынов рассказал, что накануне в городе молодой человек разбился, выпав из окна.

По факту гибели молодого человека следователи начали доследственную проверку. Устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, по данным оперативного дежурного, в субботу, 19 декабря, в Краснодаре из окна четвертого этажа выпала женщина. Подробности происшествия выясняются.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодаре после падения с высоты погибла 28-летняя девушка, 40-летний мужчина не смог удержаться на балконе пятого этажа, упал и разбился насмерть, первоклассник выпал из окна 9 этажа и погиб.

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