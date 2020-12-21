В Краснодаре молодой человек погиб, выпав из окна
В Краснодаре 20 декабря молодой человек выпал из окна и разбился, СК Кубани начал доследственную проверку
На еженедельном совещании в мэрии Краснодара, которое прошло утром 21 декабря, оперативный дежурный Сергей Мартынов рассказал, что накануне в городе молодой человек разбился, выпав из окна.
По факту гибели молодого человека следователи начали доследственную проверку. Устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кроме того, по данным оперативного дежурного, в субботу, 19 декабря, в Краснодаре из окна четвертого этажа выпала женщина. Подробности происшествия выясняются.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодаре после падения с высоты погибла 28-летняя девушка, 40-летний мужчина не смог удержаться на балконе пятого этажа, упал и разбился насмерть, первоклассник выпал из окна 9 этажа и погиб.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.