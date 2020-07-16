На территории строящегося ЖК в Краснодаре нашли бомбу

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 июля при строительстве жилого комплекса обнаружили боеприпас

Снаряд был обнаружен при проведении земельных работ на территории строящегося ЖК «Парк Победы». Строительная площадка находится на улице Героя Пешкова в районе Западного обхода. Предположительно, боеприпасом является авиабомба времен Второй мировой войны.

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«Около 9:00 инженер по поиску взрывоопасных предметов на территории строительной площадки жилого комплекса "Парк Победы" в рамках проверочных работ перед началом строительства обнаружил предмет, визуально похожий на бомбу Великой Отечественной войны. После этого служба безопасности застройщика оцепила территорию. Вызваны соответствующие службы, МЧС и сотрудники МВД. Работы проводились с соблюдением всех правил и нормативов. Как раз служба, которая проводит подготовительные работы, и обнаружила предмет», — прокомментировали порталу Юга.ру ситуацию в пресс-службе застройщика.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю нашли в районе Абрау-Дюрсо боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении черных копателей. 

Великая Отечественная война История Краснодар Происшествия

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