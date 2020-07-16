На территории строящегося ЖК в Краснодаре нашли бомбу

Снаряд был обнаружен при проведении земельных работ на территории строящегося ЖК «Парк Победы». Строительная площадка находится на улице Героя Пешкова в районе Западного обхода. Предположительно, боеприпасом является авиабомба времен Второй мировой войны.

«Около 9:00 инженер по поиску взрывоопасных предметов на территории строительной площадки жилого комплекса "Парк Победы" в рамках проверочных работ перед началом строительства обнаружил предмет, визуально похожий на бомбу Великой Отечественной войны. После этого служба безопасности застройщика оцепила территорию. Вызваны соответствующие службы, МЧС и сотрудники МВД. Работы проводились с соблюдением всех правил и нормативов. Как раз служба, которая проводит подготовительные работы, и обнаружила предмет», — прокомментировали порталу Юга.ру ситуацию в пресс-службе застройщика.