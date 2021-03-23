В Краснодаре будет пасмурно и дождливо

Напомним, на Кубани 23 и 24 марта из-за ливней и града действует штормовое предупреждение. Во вторник утром столбики термометров в Краснодаре показали 10 °С. Ветер умеренный — 5,8 м/с, с усилением до 16 м/c.

По прогнозам синоптиков, сегдня в краевом центре будет пасмурная и дождливая погода. Ветер 5-10 м/с, порывы достигнут 11-14 м/с. Температура воздуха днем 10-12 °С.