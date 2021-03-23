В Краснодаре будет пасмурно и дождливо

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 23 марта пройдут сильные дожди

Напомним, на Кубани 23 и 24 марта из-за ливней и града действует штормовое предупреждение. Во вторник утром столбики термометров в Краснодаре показали 10 °С. Ветер умеренный — 5,8 м/с, с усилением до 16 м/c.

По прогнозам синоптиков, сегдня в краевом центре будет пасмурная и дождливая погода. Ветер 5-10 м/с, порывы достигнут 11-14 м/с. Температура воздуха днем 10-12 °С.

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В целом по краю 23 марта также будет облачно, выпадут осадки. В горных и предгорных районах возможен дождь с мокрым снегом, утром и днем — сильный. К обеду в отдельных районах обещают град и грозы. Ветер умеренный (5-10 м/с) с усилением до 12-17 м/с. Однако днем в некоторых районах порывы достигнут 20 м/с. Температура воздуха днем 8-13 °С. В южной половине Кубани потеплеет до 17 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, будет идти дождь. Во второй половине дня в горных районах пройдет сильный дождь с мокрым снегом. Ветер 6-11 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут 7-12 °С.

Напомним, год назад на Кубани в этот день быо тепло и пасмурно. Однако в ночь с 24 на 25 марта синоптики объявили экстренное предупреждение по заморозкам, а в Новороссийске был сильный ветер с порывами до 33 м/с.

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В Краснодаре будет пасмурно и дождливо
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