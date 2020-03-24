В Новороссийске объявили экстренное предупреждение по сильному ветру

В Новороссийске 24 марта синоптики ожидают сильный ветер с порывами до 33 м/с

Северо-Кавказское управление гидрометцентра сообщило, что 24 марта в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра до 19-24м/с, с порывами до 28-33 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах. Не нужно прятаться около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Также МЧС не рекомендует стоять на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.

Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 010 или 8 (861) 268-64-40.