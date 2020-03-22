На Кубани начало недели будет теплым и пасмурным

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Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 23 по 25 марта

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре температура составляет 16 °С, однако ощущается как 11 °С. Влажность воздуха низкая — до 39%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер слабый — 5 м/с, с порывами до 9,2 м/c. Атмосферное давление нормальное — 760 мм рт. ст.

По данным краевого гидрометцентра, в целом по краю завтра без осадков, температура воздуха как и сегодня, в отдельных районах до 18 °С. На Черноморском побережье на участке Анапа — Геленджик ветер с порывами до 18-23 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °С.

Во вторник местами в регионе небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0-5 °С, днем 24 марта — до 9-14 °С, местами до 16 °С. В среду днем воздух прогреется до 12-17 °С. 

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра до 21 м/с, в Новороссийске — 23-28 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10 °С, на участке Анапа — Геленджик — до 13 °С. Днем во вторник столбики термометров покажут 13-18 °С, в среду —  15-20 °С.

Краснодар Погода

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