На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Краснодарский край

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МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Краснодарском крае 23 и 24 марта

В течение всего дня 23 марта, а также 24 марта местами в крае (за исключением Сочи) ожидается непогода. Синоптики прогнозируют ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ожидается подъем уровня воды в реках Адыгеи, в юго-восточных и юго-западных притоках реки Кубани, а также в реках, впадающих в Чёрное море (от Анапы до Магри). Местами возможно превышение уровня неблагоприятных отметок.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю посоветовали оставаться дома и использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь. В случае ЧС необходимо набирать 101 с мобильного телефона либо 8 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, сегодня в крае воздух прогрелся до 13 °С. При этом год назад на Кубани действовало экстренное предупреждение по заморозкам.

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