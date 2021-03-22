На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Краснодарском крае 23 и 24 марта

В течение всего дня 23 марта, а также 24 марта местами в крае (за исключением Сочи) ожидается непогода. Синоптики прогнозируют ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с . Ожидается подъем уровня воды в реках Адыгеи, в юго-восточных и юго-западных притоках реки Кубани, а также в реках, впадающих в Чёрное море (от Анапы до Магри). Местами возможно превышение уровня неблагоприятных отметок.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю посоветовали оставаться дома и использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду и обувь. В случае ЧС необходимо набирать 101 с мобильного телефона либо 8 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, сегодня в крае воздух прогрелся до 13 °С. При этом год назад на Кубани действовало экстренное предупреждение по заморозкам.